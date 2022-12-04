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  4. Rita Ora fileden elbise giydi! Göğüs uçlarını bu sefer gizledi

Rita Ora fileden elbise giydi! Göğüs uçlarını bu sefer gizledi

04.12.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Taika Waititi ile hayatını birleştiren şarkıcı Rita Ora arkadaşının doğum günü kutlamasında oldukça cesurdu. Rita Ora, fileden bir elbise giyerek altına tanga bir iç çamaşırı seçerken bu sefer göğüs uçlarını da gizledi.

Rita Ora fileden elbise giydi! Göğüs uçlarını bu sefer gizledi

"Aşık olduğum zaman son derece tutkulu bir insana dönüşüyorum" diye şarkıcı Rita Ora'nın gözlerden uzak bir şekilde yönetmen Taika Waititi ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

"Aşkı seviyorum, aşık olmayı seviyorum. Bu harika ve eğlenceli. Hem aşık olmayı kim sevmez? Hayatımı dolu dolu yaşıyorum" diyen Ora, geçtiğimiz akşam arkadaşının doğum gününe katıldı.

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Şarkıcı doğum gününde kapüşonlu ten rengi bir file elbise giyerek dikkat çekti. Son dönemde göğüs uçlarını göstermekten çekinmeyen Ora, bu sefer ise göğüs uçlarına ten rengi bir kapatıcı taktı.

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Rita Ora tanga iç çamaşırına rağmen arkasını dönüp kıvrımlarını sergilemeyi de ihmal etmedi.

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Rita Ora evlendi gününde

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