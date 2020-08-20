Rita Ora poz vermeye doymadı! Havuzda üstsüz pozdan sonra...

Yazın tadını en çok çıkaran isimlerden Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, tatil keyfinin sonuna geldi. Ibiza’dan sonra Yunanistan’a geçen Ora, Korfu Adası'ndaki paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Altın sarısı bikinisiyle kayaların üzerine tırmanan 29 yaşındaki şarkıcı, hem verdiği pozlarla hem de yaptığı duyuruyla heyecan yarattı.



Ora fotoğrafın altına düştüğü notta, “Hayatta anın tadını çıkarmak ve içinde bulunduğun zaman için minnettar olmak zorundasın. Hayatımdaki en inanılmaz seyahatlerden biriydi. Minnettarım ama artık işe geri dönme vakti. Neden bu arayı verdiğimi size göstermek için sabırsızlanıyorum.



Ben ve ekibim için sizin için bir şeyler hazırlıyorduk. Çok heyecanlı! Sıkı durun! Bir şey geliyor” ifadelerini kullandı.

