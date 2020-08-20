MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora poz vermeye doymadı! Havuzda üstsüz pozdan sonra...

Rita Ora poz vermeye doymadı! Havuzda üstsüz pozdan sonra...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Yunanistan tatilinden paylaşımlarına devam eden Rita Ora, kayalara tırmandığı fotoğrafıyla hayranlarına bir müjde verdi. Ora yeni projesi için, "Sıkı durun, geliyor" ifadelerini kullandı.

Rita Ora poz vermeye doymadı! Havuzda üstsüz pozdan sonra...

Yazın tadını en çok çıkaran isimlerden Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, tatil keyfinin sonuna geldi. Ibiza’dan sonra Yunanistan’a geçen Ora, Korfu Adası'ndaki paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Altın sarısı bikinisiyle kayaların üzerine tırmanan 29 yaşındaki şarkıcı, hem verdiği pozlarla hem de yaptığı duyuruyla heyecan yarattı.
rita-ora-instagram-3

Ora fotoğrafın altına düştüğü notta, “Hayatta anın tadını çıkarmak ve içinde bulunduğun zaman için minnettar olmak zorundasın. Hayatımdaki en inanılmaz seyahatlerden biriydi. Minnettarım ama artık işe geri dönme vakti. Neden bu arayı verdiğimi size göstermek için sabırsızlanıyorum.
rita-ora-instagram-2
Ben ve ekibim için sizin için bir şeyler hazırlıyorduk. Çok heyecanlı! Sıkı durun! Bir şey geliyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Makyajsız paylaşımı şoke etti! 'Erkek gibi...'Makyajsız paylaşımı şoke etti! 'Erkek gibi...'
Abla-kardeşin inanılmaz değişimiAbla-kardeşin inanılmaz değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Yeni araştırma: Yüzde 72'sinde hiçbir semptom görülmüyor
Yeni araştırma: Yüzde 72'sinde hiçbir semptom görülmüyor
Bakan Koca'dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!
Bakan Koca'dan Rus aşısıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madonna'nın kızı Lourdes Leon yine kıllarıyla olay oldu
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Şiddete uğradığını söyleyen YouTuber Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?
Şiddete uğradığını söyleyen YouTuber Duygu Köseoğlu merak konusu oldu!
Hatice Şendil makyajsız haliyle şoke etti! 'Erkek gibi...'
Makyajsız paylaşımı şoke etti! 'Erkek gibi...'
Semih Öztürk ve Melisa Emirbayer'in Nisa-Barış paylaşımları olay oldu
Nisa-Barış yorumları olay oldu! 'Kardeş ayağı...'
Eda Taşpınar aşkı Çağrı Atakan'da buldu! 'Çok özel oluyor'
Aşkı Çukur'da buldu! 'Çok özel oluyor'
Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!
Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.