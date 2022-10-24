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  4. Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

24.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Rita Ora, bu defa mavi transparan elbisesiyle beğeni butonunu çökertti. Arnavut kökenli şarkıcı, beyaz tangasını gizleme gereği duymadı.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Rita Ora, sadece kariyeriyle değil, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Rita Ora, mavi şeffaf elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Rita Ora'nın vücut kıvrımlarını sergilediği pozuna övgü dolu yorumlar yapıldı.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Beyaz tangasını saklamayan Rita Ora, göğüs uçlarının görünmesini de umursamadı.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

31 yaşındaki Rita Ora, geçtiğimiz günlerde paylaştığı delik deşik elbisesiyle adından söz ettirmişti.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Cesur paylaşımlarıyla gündem olan Rita Ora, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Rita Ora, bir süredir yönetmen Taika Waititi ile birlikte.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Rita Ora'nın Tessa Thompson ve Taika Waititi ile üçlü aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

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