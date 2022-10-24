Rita Ora transparan elbisesiyle Instagram'ı salladı! Beyaz tangasını gizlemedi

Dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Rita Ora, sadece kariyeriyle değil, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Rita Ora, mavi şeffaf elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Rita Ora'nın vücut kıvrımlarını sergilediği pozuna övgü dolu yorumlar yapıldı.

Beyaz tangasını saklamayan Rita Ora, göğüs uçlarının görünmesini de umursamadı.

31 yaşındaki Rita Ora, geçtiğimiz günlerde paylaştığı delik deşik elbisesiyle adından söz ettirmişti.

Cesur paylaşımlarıyla gündem olan Rita Ora, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor.

Rita Ora, bir süredir yönetmen Taika Waititi ile birlikte.

Rita Ora'nın Tessa Thompson ve Taika Waititi ile üçlü aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı.





