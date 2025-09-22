Mynet Trend

Ritüel yapacakmış: Valizinden insan kemikleri ve kafa tası çıktı! Havalimanında kan donduran görüntü

Tampa Havalimanı'nda güvenlik kontrolünde durdurulan bir yolcunun valizinde, ritüeller için getirildiği öne sürülen insan kalıntıları bulundu. Kemikler ve yasaklı bitkiler sağlık riski nedeniyle imha edildi.

Ritüel yapacakmış: Valizinden insan kemikleri ve kafa tası çıktı! Havalimanında kan donduran görüntü
Çiğdem Sevinç

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik görevlileri, bir yolcunun valizinde insan kalıntılarına rastladı. Başta yalnızca 10 puro beyan eden yolcunun çantasında, bir kafatasına ait olduğu düşünülen kemik parçaları, çeşitli bitkiler ve diğer yasaklı eşyalar bulundu.

Ritüel yapacakmış: Valizinden insan kemikleri ve kafa tası çıktı! Havalimanında kan donduran görüntü 1

"RİTÜELLER İÇİN" GETİRMİŞ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri, kemiklerin alüminyum folyoya sarılı şekilde muhafaza edildiğini ve yolcunun bunları "ritüeller için" getirdiğini söylediğini belirtti. Ancak bu ritüellerin ne olduğuna dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Yetkililer, kemiklerin halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade ederek tüm materyallerin imha edildiğini açıkladı. Olayla ilgili yolcuya herhangi bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği ise henüz bilinmiyor.

Ritüel yapacakmış: Valizinden insan kemikleri ve kafa tası çıktı! Havalimanında kan donduran görüntü 2

CBP Miami/Tampa Saha Ofisi Direktörü Carlos C Martel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yalnızca 10 puro beyanıyla başlayan kontrol, oldukça tuhaf bir hal aldı. Yolcunun valizinde yasaklı bitkiler, bildirilmeyen purolar ve alüminyum folyoya sarılmış, insan kalıntısı gibi görünen kemikler bulundu. Sağlık riski nedeniyle tüm eşyalar el konulup imha edildi,” dedi.

