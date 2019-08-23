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Riyad Mahrez'in eşinin trafikteki görüntüleri İngiltere'yi karıştırdı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.08.2019 20:22 | Son Güncelleme

Cezayirli ünlü oyuncu Riyad Mahrez’in eşi Rita Mahrez, otomobilini iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mahrez, takipçileri tarafından büyük tepki gördü.

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester City’nin oyuncusu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, Mercedes marka otomobilini hız sabitleyiciyi aktif hale getirip, iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı.

Eski modelin, otomobili ayağı kokpitte kullanma görüntüleri birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Yerel medyaya konuşan bir sürücü, “Yaptığı çok tehlikeli ve sorumsuzca bir hareket. Birini öldürebilirdi. Ne isterse yapabileceğini düşünüyor” sözlerini kullandı.

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"BU HAREKETE CEZAİ BİR YAPTIRIM GEREKİR"
İngiltere Otomobil Birliği Başkanı Edmund King ise,”Kendi kendine giden bir araç bile kullanıyor olsa ayağın pedalın hemen üzerinde durması gerekir. Aksi halde acil bir durumda müdahale edilemez. Bu harekete cezai bir yaptırım gerekir” dedi.

Rita Mahrez’in bu hareketinden ötürü ceza alıp almayacağı bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Riyad Mahrez Manchester City Rita Mahrez

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fake Taxi'dir o.Pedalın orda en az üç kişi vardır. Merak etmeyin.
tamm da radyodan türkçe yayın sesi geliyor ????????
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