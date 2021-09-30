Rıza Baba'yı canlandıran Zafer Ergin'in kızı Esra Ergin babasının kopyası!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar hala severek izlenmeye devam ediyor. Dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin ise ilk günden bu yana dizide rol alıyor. Hayatı çok merak edilen Zafer Ergin’in bir kızı bulunuyor. Kızını görenler usta oyuncu ile benzerliğini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Zafer Ergin’in kızı Esra Ergin…

ZAFER ERGİN’İN KIZI ESRA ERGİN BABASININ KOPYASI

15 yıldır reyting rekorları kıran ve hala da izlenmeye devam eden Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin, kızıyla olan benzerliği ile dikkat çekti. Melek Baykal ile evliliğinden olan kızı Esra Ergin, Rıza Baba’nın kopyası çıktı. İşte Zafer Ergin ve kızı Esra Ergin…

ZAFER ERGİN KİMDİR?

1942 doğumlu olan Zafer Ergin, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz." dedi.

ZAFER ERGİN’İN YER ALDIĞI FİLMLER

Hırsız (dizi) - 2001-2002

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - 2001 - Şeref

Sır Dosyası - 1999

Berlin in Berlin - 1993

Bir Tren Yolculuğu - 1988

Yaprak Dökümü - 1988

Çalıkuşu - 1986

Bağdat Hatun - 1981

Sümela'nın Şifresi: Temel - 2011

Akasya Durağı - 2008 - Kemal Güneş (Konuk oyuncu 1. Bölüm)

New York'ta Beş Minare - 2010

Güneşi Gördüm - 2009

Ankara Cinayeti - 2006

Arka Sokaklar - 2006-günümüz - Rıza Soylu

Büyük Buluşma - 2006 Eren

Döngel Karhanesi - 2005 - TMSF Başkanı

Kanlı Düğün - 2005

Zalim - 2003 - Şanlı Bey

Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Mehmet Karahanlı



