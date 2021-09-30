Rıza Kocaoğlu'ndan Kuzey Güney itirafı: Bu benim travmam!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Buğra Gürsoy gibi isimlerin paylaştığı Kuzey Güney dizisinde 'Ali Güntan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, kariyerinin dönüm noktası olan Kuzey Güney dizisine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
Rıza Kocaoğlu, izleyiciden gelen ''Her dizisinden ölerek çıkıyor'' eleştirisine verdiği yanıtla, sevenlerini şaşırttı. Kuzey Güney dizisinden nasıl ayrıldığını anlatan Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bu benim travmam... Ezel'de ''Artık ünlü oldum'' dedim. Sonra Kuzey Güney'de yer aldım ve düşük bir ücret alıyordum. Tam ''Her bölümde varım artık'' diye seviniyordum ki, yapımcı Kerem Çatay beni Kuzey Güney'in ödül alacağı bir törene götürdü. Bu süreçte Kerem Çatay ile dostluğumuz da gelişti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ödül töreninde olmadıkları için ''En İyi Dizi'' ödülünü bana aldırdılar. İlerleyen saatlerde yapımcı bana ''40. bölümde ölüyorsun'' dedi ve dediği gibi de oldu, öldüm...
O zamanlar çok üzüldüm, çünkü işten gelen bir para akışı var ve karakter bana ün getirdi. Tabii ki ne yapacağım, iş yok, para yok duygusu beni üzdü. Ama şimdi baktığımda ölüm sahnesi hakikaten efektif oldu.
Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Genç oyuncu, 2001 yılında Bana Şans Dile filmi ile hem sinemaya hem oyunculuğa ilk adımını attı. Kocaoğlu, sonraki süreçte birçok güçlü yapımda yer aldı.
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2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
2018 Kaybedenler Kulübü Yolda
2017-2021 Çukur
2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2
2016-2017 İçerde
2016 İstanbul Sokakları
2015 Dünyanın En Güzel Kokusu
2015 Filinta
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2012-2015 Karadayı
2011-2012 Kuzey Güney
2011 Labirent Haluk
2011 Kaybedenler Kulübü
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2010 Av Mevsimi
2010-2011 Ezel
2010 Elif
2009 Başka Semtin Çocukları
2009 Sonsuz
2009 Elveda Rumeli
2008 Ulak
2008 Sınıf
2007 Emret Komutanım: Şah Mat
2006 Kâbuslar Evi - Karanlıktan Gelen
2005 Organize İşler
2004 Gece Yürüyüşü
2004 Ruhun Duymaz
2001 Yeni Hayat
2001 Bana Şans Dile
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