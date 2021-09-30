Rıza Kocaoğlu'ndan Kuzey Güney itirafı: Bu benim travmam!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Buğra Gürsoy gibi isimlerin paylaştığı Kuzey Güney dizisinde 'Ali Güntan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, kariyerinin dönüm noktası olan Kuzey Güney dizisine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

''HER DİZİSİNDE ÖLÜYOR''

Rıza Kocaoğlu, izleyiciden gelen ''Her dizisinden ölerek çıkıyor'' eleştirisine verdiği yanıtla, sevenlerini şaşırttı. Kuzey Güney dizisinden nasıl ayrıldığını anlatan Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı: Bu benim travmam... Ezel'de ''Artık ünlü oldum'' dedim. Sonra Kuzey Güney'de yer aldım ve düşük bir ücret alıyordum. Tam ''Her bölümde varım artık'' diye seviniyordum ki, yapımcı Kerem Çatay beni Kuzey Güney'in ödül alacağı bir törene götürdü. Bu süreçte Kerem Çatay ile dostluğumuz da gelişti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ödül töreninde olmadıkları için ''En İyi Dizi'' ödülünü bana aldırdılar. İlerleyen saatlerde yapımcı bana ''40. bölümde ölüyorsun'' dedi ve dediği gibi de oldu, öldüm...

''O ZAMANLAR ÇOK ÜZÜLDÜM''

O zamanlar çok üzüldüm, çünkü işten gelen bir para akışı var ve karakter bana ün getirdi. Tabii ki ne yapacağım, iş yok, para yok duygusu beni üzdü. Ama şimdi baktığımda ölüm sahnesi hakikaten efektif oldu.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Genç oyuncu, 2001 yılında Bana Şans Dile filmi ile hem sinemaya hem oyunculuğa ilk adımını attı. Kocaoğlu, sonraki süreçte birçok güçlü yapımda yer aldı.

RIZA KOCAOĞLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER

2020 Menajerimi Ara

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

2018 Kaybedenler Kulübü Yolda

2017-2021 Çukur

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2

2016-2017 İçerde

2016 İstanbul Sokakları

2015 Dünyanın En Güzel Kokusu

2015 Filinta

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2012-2015 Karadayı

2011-2012 Kuzey Güney

2011 Labirent Haluk

2011 Kaybedenler Kulübü

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010 Av Mevsimi

2010-2011 Ezel

2010 Elif

2009 Başka Semtin Çocukları

2009 Sonsuz

2009 Elveda Rumeli

2008 Ulak

2008 Sınıf

2007 Emret Komutanım: Şah Mat

2006 Kâbuslar Evi - Karanlıktan Gelen

2005 Organize İşler

2004 Gece Yürüyüşü

2004 Ruhun Duymaz

2001 Yeni Hayat

2001 Bana Şans Dile



