Rize'de kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünden ayrılan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, yağış nedeniyle Paşaçukuru Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede mahsur kaldı.

112 Acil'i arayan bu kişiler, Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası'na yaklaşık 8-9 kilometre mesafede, ormanlık vadide olduklarını ve geri dönemediklerini belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Handüzü Yaylası'na giderek kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Arapdüzü mevkisinde heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu tespit eden ekipler, durumu İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesiyle yolun açılmasının ardından Salarha Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleriyle koordineli olarak Küçükçayır mevkisinde de arama çalışması başlatıldı.

TELEFONUN ŞARJI BİTİNCE İLETİŞİM KESİLDİ

Ekipler, sisin etkili olduğu yaylada kaybolan 6 kişiyle bir süre cep telefonu vasıtasıyla bağlantı kurdu. Şahıslarla telefonlarının şarjının bitmesi üzerine irtibat kesilirken ekipler yağmur ve sise rağmen çalışmalarını hava kararıncaya dek sürdürdü.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarına, İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timi, AFAD ve UMKE ekiplerince yarın sabah yeniden başlanacak.

Öte yandan yetkililer, söz konusu kişilerin daha önce de bölgede gece kamp yaptığını ve kamp tecrübelerinin olduğunu bildirdi. (AA)

