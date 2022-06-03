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  4. Rize'de korkunç olay! Fotoğraf çektiren turist dereye düşüp kayboldu

Rize'de korkunç olay! Fotoğraf çektiren turist dereye düşüp kayboldu

03.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşandı. Fotoğraf çekerken ayağı kayarak dereye düşen turist kayboldu. Ekipler tarafından kayıp turisti arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde Galer Düzü mevkinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı.

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Ummanlı turist dengesini kaybederek dereye düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye girip arama yapamayan ekipler, olayın yaşandığı bölgede karadan arama başlattı. Turisti arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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Rize
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