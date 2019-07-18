Rize'ye hayran kaldılar!

Geçen yıl 1 milyonu yabancı, 7 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Karadeniz bölgesi eşsiz doğası, şelaleleri, vadileri ve yaylarıyla ziyaretçisini adeta büyülüyor. Zengin turizm destinasyon alanlarına sahip bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye en çok turistin geldiği ülkeler arasında yer alan Körfez ülkesi Umman'dan turizmci Abdullah Temizel ve Fatih Kızıltan’ın daveti ile Rize'ye gelen bir grup turizmci ve gazeteci yeşil doğaya hayran kaldı. Ummanlı kafile, Rize’de Ayder yaylası, Palovit şelalesi ve Fırtına vadisini gezdi. Bölgedeki turizmcilerle işbirliğine giren Ummanlı heyet, önümüzdeki günlerde bölgeye yeni turlar düzenlemeyi hedefliyor.

'SERİN HAVA ONLARI MUTLU EDİYOR'

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısını artırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini anlatan turizmci Abdullah Temizel, “Her geçen gün Rize’de Arap turist sayısının arttığını görüyoruz. El birliğiyle bölgemizi tanıtmamız gerekiyor. Bu yıl yüzde 5 ile 10 arası bir Arap turist artışı var. İstanbul’a çok sayıda Arap turist geliyor. Onları bölgemize davet edip bölgemizdeki doğal güzellikleri tanıtmalıyız. Şu an Ortadoğu ülkelerinde 45-50 derece sıcaklık var. Sıcaklığın yanında da rahatsız edici bir nem var. ‘Soğuk bir yere gitsem de bu sıcaktan uzaklaşsam’ deyip hep yurt dışına çıkıyorlar. Bu nedenle Rize’ye geldikleri zaman tam tersi bir hava ile karşılaşıp mutlu oluyorlar. Yağışlı serin havayı görünce mutlu oluyorlar. O yüzden bölgemizi yeryüzü cenneti diye adlandırıyorlar. Yaylalarımız, şelalelerimiz, tarihi dokumuz gelenlerin oldukça ilgisini çekiyor. En büyük yabancı pazarımız Ortadoğu ülkeleri. Kışın da bölgemize gelmeleri için turizm acenteleri ile iletişim halindeyiz" dedi.