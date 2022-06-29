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Robert De Niro'nun Boğaz keyfi! Türk yemeği yiyip lokum aldı

29.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert De Niro, İstanbul seyahatinin son gününde Ayasofya Camisi'ni gezip, Boğaz’da tekne turu yaptı. Özel olarak alinazik yemeği ve Türk kahvesi siparişi veren De Niro'nun uçağa binmeden önce pastaneye giderek, çok sayıda hediyelik Türk lokumu da aldığı öğrenildi

Robert De Niro'nun Boğaz keyfi! Türk yemeği yiyip lokum aldı

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro (78), İstanbul seyahatinin ikinci ve son gününü geziye ayırdı.

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Ortağı olduğu restoran için Baran Süzer'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen De Niro, sabahın erken saatlerinde soluğu ilk olarak Ayasofya Camii'nde aldı. Ardından Galataport'tan tekneyle Boğaz turuna çıkan Robert De Niro'ya Süzer'in yanı sıra yapımcı Gianni Nunnari de eşlik etti.

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TEKNEYE ÖZEL ALİNAZİK

İlk gün ortağı olduğu mekanından dolayı Uzak Doğu mutfağını tercih eden Robert De Niro, bu kez tekne turuna özel olarak alinazik yemeğini sipariş ettirdi. Baran Süzer, bununla kısıtlı kalmayan De Niro için usta şeflerin ellerinden birçok özel Türk yemeğini tekneye getirtti.

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"FANTASTİK!"

Tur öncesi kendisine ikram edilen Türk kahvesini tadmayı da ihmal etmeyen usta aktör, kahveyi, "Fantastik!" diyerek, özetledi.

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İstanbul Boğazı ve tarihi yapılar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Robert De Niro, tekneyle Tarihi Yarımadayı da gezdi.

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TÜRK LOKUMU'NU UNUTMADI

Ayrıca Robert De Niro'nun uçağa binmeden önce pastaneye giderek, çok sayıda hediyelik Türk lokumu da aldığı öğrenildi.

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