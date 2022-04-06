Robert Downey ve Jude Law'lı Sherlock Holmes dizisi geliyor!

Guy Ritchie’nin yönettiği ve Robert Downey Jr. ile Jude Law’un başrollerinde yer aldığı 2009 yapımı Sherlock Holmes filmi, iki farklı projeyle dizi evrenine taşınıyor.

2011 yılında gelen ‘Sherlock Holmes: Gölge Oyunları’ isimli devam filmiyle de hayran kitlesine genişleten Sherlock Holmes serisi, HBO Max’de yayınlanmak üzere diziye dönüştürülüyor.

Robert Downey Jr.’ın bu sefer yapımcı olarak yer alacağı projede, oyuncunun Sherlock rolü için geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Benedict Cumberbatch’ın ve Martin Freeman'in başrolünde yer aldığı BBC’de yapımı ‘Sherlock’ dizisi, 2010-2017 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştu.

Arthur Conan Doyle’un yazdığı Sherlock Holmes kitapları, İngiliz dedektifin ve arkadaşı Doktor Watson’ın gizemli olayları çözmesini konu alıyor.

