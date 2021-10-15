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  4. Robert Pattinson’lı The Batman filminden yeni haber! Serinin hayranlarını heyecanlandırdı

Robert Pattinson’lı The Batman filminden yeni haber! Serinin hayranlarını heyecanlandırdı

15.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alacakaranlık serisiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Robert Pattinson’ın Batman kostümünü giydiği The Batman filminden yeni haber geldi. Vizyon tarihi defalarca kez ertelenen yapımın yeni fragmanından önce Robert Pattison’ın Batman sesinin gizli bir önizlemesi yayınlandı. Bu kısa video bile hayranlarını harekete geçirmeye yetti.

Batman hayranlarının heyecanla beklediği yeni filminden bilgiler gelmeye devam ediyor. Christian Bale’den sonra, şimdiye kadar ki en genç Bruce Wayne olan Pattinson’ın performansı da merakla bekleniyor. Matt Reeves’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard ve Jayme Lawson gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SESİ BİLE YETTİ

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Pandemiden önce ABD’de 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenen film, çekimlerin durmasından kısa süre sonra 1 Ekim 2021’e ertelenmişti. Yeni vizyon tarihi hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak The Batman filminin yeni fragmanın 16 Ekim 2021 Cuma günü sevenleriyle kavuşması bekleniyor. Fragmanın öncesinde ise efsanevi süper kahramanın uyarı notu paylaşıldı.

Fragmandan önce yayınlanan görüntüde filmden herhangi bir kesit bulunmuyor. Kırmızı bir arka planda ünlü oyuncu Robert Pattinson’ın sesi duyuluyor. Yayınlanan videoda Robert Pattinson, “Bu sadece bir sinyal değil; bu bir uyarı” ifadeleri dikkatleri çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman (Yarasa Adam)
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