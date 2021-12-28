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  4. Robert Pattison ve Zoe Kravitz’in başrolü paylaştığı yeni Batman yapımı ‘The Bat and The Cat’ filminden fragman paylaşıldı

Robert Pattison ve Zoe Kravitz’in başrolü paylaştığı yeni Batman yapımı ‘The Bat and The Cat’ filminden fragman paylaşıldı

28.12.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper kahraman Batman’ı konu alan yeni ‘The Bat and The Cat’ filminden fragman paylaşıldı. Robert Pattinson'ın Batman'e, Zoe Kravitz'in ise Catwoman'a hayat verdiği The Bat and The Cat filminin 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Filmin fragmanı şimdiden Batman hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu film Bruce Wayne'in Gotham'daki suçla mücadelesinin ilk yıllarını anlatıyor. Batman’ın yeni macerasının fragmanı sevenleriyle paylaşıldı. Yeni fragmanında Zoe Kravitz’in canlandırdığı Catwoman karakteriyle Pattison’ın canlandırdığı Batman'in diyalogları dikkatleri çekti.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

The Batman’in oyunca kadrosunda Robert Pattinson ve Zoe Kravitz’in yanı sıra Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi planlanan film gösteriminden 45 gün sonra ise HBO Max ekranlarında olacak.

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Batman (Yarasa Adam)
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