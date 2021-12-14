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The Batman filminden yeni fragman paylaşıldı! Joker detayı seyirciyi heyecanlandırdı

14.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı The Batman filminden yeni fragman paylaşıldı. Warner Bros. Japonya tarafından yayınlanan fragmanda hayranlar bir detaya odaklandı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre Batman serisinin yeni filminde Joker’in varlığına dair ipuçları olduğu öne sürüldü.

DC’nin Robert Pattinson’lı yeni Batman filmi The Batman, bir süredir sinema dünyasının merakla beklenen yapımları arasında kabul ediliyor. Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu Batman serisinin yeni filmi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fragmanın yayınlanmasından sonra hayranlarının daha büyük bir heyecanla beklediği filmin finaline dair yeni iddialar ortaya atıldı. Filmin iki ayrı final içerdiği söylendi.

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The Batman filminin ilk fragmanı henüz çekimlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra 2020 yılında yayınlanmıştı. Resmi fragman ise Ekim ayında gerçekleşen DC FanDome etkinliğinde paylaşıldı. Bu fragmanda filmin ana kötü karakteri olan ve Colin Farrel tarafından canlandırılan Penguin karakteri ayrıntılı bir şekilde görüldü.

Warner Bros. Japonya tarafından filme ilişkin yeni bir fragman paylaşıldı. Yayınlanan bu fragmanda The Riddler’ın şeytani planları dahil olmak üzere yeni görüntüler yer aldı. Bu görüntülerde hayranlar Joker’e gönderme yapıldığını öne sürdü. Bunun nedeni ise görüntülerin sonunda yer alan kahkahanın da Joker'e ait olduğunun düşünülmesi.

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