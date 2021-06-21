Roberto Mancini: "Şimdi başka bir turnuva başlıyor"

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bir üst tura yükselmeleriyle ilgili olarak, "Bizim için şimdi başka bir turnuva başlıyor." dedi.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya'nın Galler'i 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, gruptaki diğer iki maça göre Galler karşısında ilk 11'de 8 oyuncu değişikliği yaptığına dikkati çekti.

İtalyan teknik adam, takımın oyunundan memnun olduğunu ifade ederek, ''Belki daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyuncularımı gerçekten çok iyiydi. İyi defans yaptık ve kazandık." dedi.

A Grubu'nu lider tamamlayarak, son 16 turu mücadelesindeki maç için İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın yolunu tutacakları hatırlatılan Mancini, "Büyüleyici bir statta oynayacağız. Bizim için şimdi başka bir turnuva başlıyor. Finale ulaşmak için gerçekten iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan İtalyan milli oyuncu Federico Chiesa da, "Heyecanlıyız. Burada takım olarak birlikte mücadele etmekten mutluyuz. Bir sonraki turda rakibimiz kim olursa olsun elimizden geleni yapacağız." dedi.

