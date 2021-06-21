SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Roberto Mancini: "Şimdi başka bir turnuva başlıyor"

Roberto Mancini: "Şimdi başka bir turnuva başlıyor"

21.06.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galler maçı sonrasında konuştu.

Roberto Mancini: "Şimdi başka bir turnuva başlıyor"

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bir üst tura yükselmeleriyle ilgili olarak, "Bizim için şimdi başka bir turnuva başlıyor." dedi.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya'nın Galler'i 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, gruptaki diğer iki maça göre Galler karşısında ilk 11'de 8 oyuncu değişikliği yaptığına dikkati çekti.

İtalyan teknik adam, takımın oyunundan memnun olduğunu ifade ederek, ''Belki daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyuncularımı gerçekten çok iyiydi. İyi defans yaptık ve kazandık." dedi.

A Grubu'nu lider tamamlayarak, son 16 turu mücadelesindeki maç için İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın yolunu tutacakları hatırlatılan Mancini, "Büyüleyici bir statta oynayacağız. Bizim için şimdi başka bir turnuva başlıyor. Finale ulaşmak için gerçekten iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan İtalyan milli oyuncu Federico Chiesa da, "Heyecanlıyız. Burada takım olarak birlikte mücadele etmekten mutluyuz. Bir sonraki turda rakibimiz kim olursa olsun elimizden geleni yapacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Burak Yılmaz: Turnuvada oynamayı bilmiyoruz!Burak Yılmaz: Turnuvada oynamayı bilmiyoruz!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Güncel veriler geldi! Ermenistan'da şaşırtan sonuçlar

Güncel veriler geldi! Ermenistan'da şaşırtan sonuçlar

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a tepki

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Milliler EURO 2020'ye veda etti

Milliler EURO 2020'ye veda etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

G.Saray'a bedavaya transfer!

G.Saray'a bedavaya transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.