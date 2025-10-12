Rock dünyasının yıldızıydı... Bebek tecavüzünden hüküm giyip cezaevinde öldürüldü

Çocuklara yönelik cinsel suçlardan 35 yıl hapis cezası alan Lostprophets grubunun eski solisti Ian Watkins, cezaevinde bir başka mahkûm tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

48 yaşındaki Watkins, West Yorkshire’daki Wakefield Cezaevi'nde kalıyordu. Olayla ilgili konuşan bir kaynak, "Watkins en acımasız şekilde öldürüldü. Boynundan bıçaklandı. Gardiyanlar hemen müdahale etti ama kurtarılamadı" dedi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Saldırı sonrası cezaevi tamamen kilitlendi, mahkûmlar hücrelerine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Watkins’in, cezaevine girdiğinden bu yana hedefte olduğu ve daha önce de saldırıya uğradığı belirtiliyor.

2013 yılında Cardiff’te görülen davada Watkins, 13 ayrı çocuk istismarı suçunu kabul etmişti. Aralarında bir bebeğe tecavüz girişimi ve 13 yaş altı bir çocuğa cinsel saldırı da bulunuyordu.

Yargıç, Watkins’in “ahlaki çöküşün sınırlarını zorladığını”, “hiçbir pişmanlık göstermediğini” ve “toplum için ciddi bir tehdit” oluşturduğunu belirtmişti.

DAHA ÖNCE BAŞINA GELECEKLERİ BİLMİŞ

Cezaevindeyken cep telefonu bulundururken yakalanan Watkins’e, bu nedenle 10 ay ek ceza verilmişti. Suçlamayı reddetmiş, telefonu hücresine başka mahkûmların attığını iddia etmişti.

Duruşma sırasında, "Birinin arkadan gelip boğazımı kesme ihtimali var. Böyle şeyler aniden olur, fark etmezsin bile" diyerek başına gelecekleri mahkemede dile getirmişti.

Watkins, seri katiller, tecavüzcüler ve diğer çocuk istismarcılarının bulunduğu özel bir koğuşta tutuluyordu.