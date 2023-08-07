MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rock müzik efsanesi Erkin Koray'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Rock müzik efsanesi Erkin Koray'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

07.08.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Koray'ın fenalaştığı ve Kanada'da hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden biri. Bir süredir Kanada'da yaşayan Koray'dan üzen bir haber geldi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Koray'ın rahatsızlandığı öğrenildi.

erkin-koray2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğerinde problem olan ünlü isim bunun yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da yaşıyor. 82 yaşındaki Koray’ın yanında kızı Damla bulunuyor.

erkin-koray1

Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunan ünlü ismin hastanede tedavisi devam ediyor.

sss

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktıSüper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktı
Efsane isim geldi, ortalık karıştı! Mehmet Şef'ten olay sözlerEfsane isim geldi, ortalık karıştı! Mehmet Şef'ten olay sözler
Tesettürü bırakınca... Zeynep Bastık'tan destek geldiTesettürü bırakınca... Zeynep Bastık'tan destek geldi
Anahtar Kelimeler:
Erkin Koray yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Günün Videosu

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.