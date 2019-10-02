Rocket League sandıkların yerine 'Blueprint' sistemini getiriyor

Resmi site üzerinden yapılan bir duyuruyla yeni Blueprints sistemi tanıtıldı. Buna göre, Blueprint'leri de tıpkı sandıklar gibi maçlardan sonra düşürebileceğiz. Düşen Blueprint'ler hangi eşyayı vereceğini açık bir şekilde gösterecek. Oyuncular envanterlerine girip Blueprint'lerin vaat ettiği eşyaları üretebilecek.

Tabii bu eşyaları alabilmek için key'lerin yerine geçecek olan premium para birimi Credit ile ödeme yapmak gerekecek. Credit ile aynı zamanda yeni mağazadan da alışveriş yapılabilecek.

Psyonix, tüm bu değişiklikleri Aralık ayında yayınlanacak bir güncellemeyle Rocket League'e ekleyecek.

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