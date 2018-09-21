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Rodallega'dan Türkiye ve Süper Lig yorumu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Hugo Rodallega İngiltere'den sonra Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olarak "Yeni insanlarla tanışmak, farklı bir futbol ortamı görmek istedim. Türkiye çok Avrupai bir ülke" dedi.

Rodallega'dan Türkiye ve Süper Lig yorumu

Trabzonspor'da sezonun formda isimlerinden olan Hugo Rodallega, ülkesi Kolombiya basınında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin ardından futbolculuk hayatını Türkiye'de sürdürme tercihini eleştirenlere şaşırdığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Yedi yıl İngiltere'de oynamışsın ne diye kalkıp Türkiye'ye gittin diyenler oluyor... Ben bu tip eleştirilerle karşılaştığımda değişiklik istediğimi, yeni insanlarla, farklı bir futbol anlayışıyla tanışmak istediğimi söylüyorum. Buraya geldiğimde hiç de şaşkınlık yaşamadım. Çünkü Türkiye çok Avrupai bir ülke" dedi.

Süper Lig'de maç öncesi seremonilerin hoşuna gittiğini dile getiren Rodallega, "Ligde teknik becerisi üst seviyede oyuncular var. Takımlar iddialı ve sahaya kazanmak için çıkıyorlar. Kısacası iyi bir ortam var. Karşılaşmalar başlamadan önce sahada birçok protokol yapılıyor. Takımlar birbirini selamlayor, taraftarları selamlıyor. Bu çok güzel bir gelenek. Maça pozitif etki yapan, barışçıl geçmesine katkı sağlayan bir faktör" diye konuştu.

Kolombiya, Katar ve Çin'den kendisini transfer etmek isteyen kulüpler bulunan 33 yaşındaki futbolcu, kendisinin planının farklı olduğunu belirtti, "Avrupa'da kalmaya karar verdim. Ülkemden uzun yıllar uzaktım, daha da uzak kalıcam gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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