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Rögar kapağına sıkışıp kaldı! Ekipler kurtardı

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Almanya'nın Dortmund kentinde bir sincap rögar kapağının deliğine sıkışıp kalınca ekipler tarafından kurtarıldı.

Rögar kapağına sıkışıp kaldı! Ekipler kurtardı

Almanya'daki itfaiyecileri alarma geçiren hadisede tatlı bir sincap rögar kapağının deliğine sıkıştı.

Kafası dışarıda vücudu kapağın altında kalan sincabı kurtrmak için uzman ekiplere haber verildi.

İlk denemeler tamamen başarısız olunca kapak yerinden sökülüp en yakın veteriner kliniğine götürüldü.

Veteriner sincabı önce bayılttı sonra da sıkıştığı delikten kutardı. Küçük yaralarının tedavisi için sincap bir süre daha klinikte misafir olacak.


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Anahtar Kelimeler:
rögar kapağı Dortmund Sincap

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