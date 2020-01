Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi sinemaların ardından televizyon ekranlarında yer alacak. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in yeni ara dönem filmlerinden ilki. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi oyuncuları kimler? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu, oyuncuları ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU

Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Gareth Edwards’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise Chris Weitz’a ait.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ FRAGMANI