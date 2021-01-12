MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maraşlı ile olay olan Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer sevgilisi kim?

Maraşlı ile olay olan Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer sevgilisi kim?

12.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maraşlı ile olay olan Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer sevgilisi kim?

Bir süredir merakla beklenen Maraşlı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Birbirinden başarılı ve ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı Maraşlı dizisinde Firuzan karakteri de çok merak edildi. Rojda Demirer’in hayat verdiği Firuzan karakteri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdi Rojda Demirer kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer sevgilisi kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi son dönemin popüler oyuncularının yer aldığı Maraşlı dizisi heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda, en son rol aldığı Saygı dizisindeki Nejat İşler’le olan cesur sahneleriyle gündeme gelmiş ünlü oyuncu Rojda Demirer de var. Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Demirer sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi ünlü isimle ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Peki, Rojda Demirer kaç yaşında? Rojda Demirer evli mi? Rojda Demirer sevgilisi kim? İşte detaylar...

rojda demirer

ROJDA DEMİRER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Güzelliği ve canlandırdığı karakterle sosyal medyanın gündemine yerleşen Rojda Demirer, dizideki performansıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Ünlü oyuncu Maraşlı dizisinde, 37 yaşındaki tam bir afet olarak nitelendirilen Firuzan karakterine hayat veriyor. Orta sınıf bir aileden gelen ve Sedef Hanım’ın aksine asil bir kadın olmayan Firuzan, hırsları olan bir karakter. Cilvesi ve güler yüzü ile Aziz Bey’i kendine aşık etmeyi başaran Firuzan karakteri, Aziz’e iyi geliyor. Buna karşılık yaşı itibarıyla Aziz, Firuzan’ı her zaman mutlu edemiyor. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından Demirer'in canlandırdığı Firuzan karakterinin gelecek bölümlerdeki gelişimi oldukça merak ediliyor.

Maraşlı 1. bölüme damga vuran saldırı sahnesi! Maraşlı dizisi sosyal medyada gündem oldu! Maraşlı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Maraşlı 1. bölüme damga vuran saldırı sahnesi! Maraşlı dizisi sosyal medyada gündem oldu! Maraşlı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

saygı

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

12 Ağustos 1980 Ankara doğumlu olan Demirer, yaş olarak şu anda 40 yaşındadır. Rojda Demirer nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ankara doğumlu olan ünlü isim baba tarafından Diyarbakırlıdır. Ünlü oyuncu, 1988 yılında yani henüz 9 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanıp radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Sonrasında TRT’de çocuk dizileri, program sunuculuğu ve film, dizi ve çizgi film dublajları yaptı. Demirer, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 2003 ile 2008 yılları arasında ise Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

Ünlü oyuncu ile ilgili olarak Rojda Demirer hangi dizilerde oynadı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler arasında; Aşk Olsun, Canım Benim, Ağa Kızı, Tadımız Kaçmasın, Candan Öte, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Hisarbuselik, Sevgili Dünürüm, Melekler Korusun, Geniş Aile, Elde Var Hayat, Alev Alev, Yedikule Hayat Yokuşu, Acil Aşk Aranıyor, Kördüğüm, Adı Efsane ve Çarpışma bulunuyor. Son olarak Rojda Demirer Saygı dizisinde rol almıştı.

maraşlı firuzan

İnternet dizisi olan Saygı dizisinde Demirer, Nejat İşler’le olan cesur sahneleriyle oldukça konuşulmuştu. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Geniş Aile Komşu Kızı, KAOS - Örümcek Ağı ve Gönderilmemiş Mektuplar yer alıyor. Rojda Demirer boy olarak ise 1.67 metredir. Ünlü oyuncunun sevgilisi ünlü voleybolcu Ulaş Kıyak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Zülfü Livaneli yazdı, Ferhat Göçer seslendirdi! Sağlık çalışanlarına ağıtZülfü Livaneli yazdı, Ferhat Göçer seslendirdi! Sağlık çalışanlarına ağıt
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

Ricky Gervais: Öldükten sonra bedenimi hayvanlar yesin

Ricky Gervais: Öldükten sonra bedenimi hayvanlar yesin

Meryem Uzerli'den kızı Lily Koi ile yeni poz

Meryem Uzerli'den kızı Lily Koi ile yeni poz

Lizzo neredeyse çıplak! Sadece külotla...

Neredeyse çıplak! Sadece külotla...

Dua Lipa elbisesiyle gündemde! Önü ayrı arkası ayrı olay

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu

Zülfü Livaneli yazdı, Ferhat Göçer seslendirdi! Sağlık çalışanlarına ağıt

Zülfü Livaneli yazdı, Ferhat Göçer seslendirdi! Sağlık çalışanlarına ağıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.