Maraşlı ile olay olan Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer sevgilisi kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi son dönemin popüler oyuncularının yer aldığı Maraşlı dizisi heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda, en son rol aldığı Saygı dizisindeki Nejat İşler’le olan cesur sahneleriyle gündeme gelmiş ünlü oyuncu Rojda Demirer de var. Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Demirer sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi ünlü isimle ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Peki, Rojda Demirer kaç yaşında? Rojda Demirer evli mi? Rojda Demirer sevgilisi kim? İşte detaylar...

ROJDA DEMİRER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Güzelliği ve canlandırdığı karakterle sosyal medyanın gündemine yerleşen Rojda Demirer, dizideki performansıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Ünlü oyuncu Maraşlı dizisinde, 37 yaşındaki tam bir afet olarak nitelendirilen Firuzan karakterine hayat veriyor. Orta sınıf bir aileden gelen ve Sedef Hanım’ın aksine asil bir kadın olmayan Firuzan, hırsları olan bir karakter. Cilvesi ve güler yüzü ile Aziz Bey’i kendine aşık etmeyi başaran Firuzan karakteri, Aziz’e iyi geliyor. Buna karşılık yaşı itibarıyla Aziz, Firuzan’ı her zaman mutlu edemiyor. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından Demirer'in canlandırdığı Firuzan karakterinin gelecek bölümlerdeki gelişimi oldukça merak ediliyor.