Maraşlı ile olay olan Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer sevgilisi kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi son dönemin popüler oyuncularının yer aldığı Maraşlı dizisi heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin oyuncu kadrosunda, en son rol aldığı Saygı dizisindeki Nejat İşler’le olan cesur sahneleriyle gündeme gelmiş ünlü oyuncu Rojda Demirer de var. Maraşlı dizisinde Firuzan karakterine hayat veren Demirer sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdi ünlü isimle ilgili çok sayıda konu merak ediliyor. Peki, Rojda Demirer kaç yaşında? Rojda Demirer evli mi? Rojda Demirer sevgilisi kim? İşte detaylar...
Güzelliği ve canlandırdığı karakterle sosyal medyanın gündemine yerleşen Rojda Demirer, dizideki performansıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Ünlü oyuncu Maraşlı dizisinde, 37 yaşındaki tam bir afet olarak nitelendirilen Firuzan karakterine hayat veriyor. Orta sınıf bir aileden gelen ve Sedef Hanım’ın aksine asil bir kadın olmayan Firuzan, hırsları olan bir karakter. Cilvesi ve güler yüzü ile Aziz Bey’i kendine aşık etmeyi başaran Firuzan karakteri, Aziz’e iyi geliyor. Buna karşılık yaşı itibarıyla Aziz, Firuzan’ı her zaman mutlu edemiyor. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından Demirer'in canlandırdığı Firuzan karakterinin gelecek bölümlerdeki gelişimi oldukça merak ediliyor.
12 Ağustos 1980 Ankara doğumlu olan Demirer, yaş olarak şu anda 40 yaşındadır. Rojda Demirer nereli sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ankara doğumlu olan ünlü isim baba tarafından Diyarbakırlıdır. Ünlü oyuncu, 1988 yılında yani henüz 9 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanıp radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Sonrasında TRT’de çocuk dizileri, program sunuculuğu ve film, dizi ve çizgi film dublajları yaptı. Demirer, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 2003 ile 2008 yılları arasında ise Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.
Ünlü oyuncu ile ilgili olarak Rojda Demirer hangi dizilerde oynadı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler arasında; Aşk Olsun, Canım Benim, Ağa Kızı, Tadımız Kaçmasın, Candan Öte, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Hisarbuselik, Sevgili Dünürüm, Melekler Korusun, Geniş Aile, Elde Var Hayat, Alev Alev, Yedikule Hayat Yokuşu, Acil Aşk Aranıyor, Kördüğüm, Adı Efsane ve Çarpışma bulunuyor. Son olarak Rojda Demirer Saygı dizisinde rol almıştı.
İnternet dizisi olan Saygı dizisinde Demirer, Nejat İşler’le olan cesur sahneleriyle oldukça konuşulmuştu. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Geniş Aile Komşu Kızı, KAOS - Örümcek Ağı ve Gönderilmemiş Mektuplar yer alıyor. Rojda Demirer boy olarak ise 1.67 metredir. Ünlü oyuncunun sevgilisi ünlü voleybolcu Ulaş Kıyak.
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