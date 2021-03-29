Rojin Haspolat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Rojin Haspolat’ın biyografisi…

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yapacak.

Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020’de nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı. Ozan Tufan, menajeri Mirsad Türkcan ile Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşımıştı.

Ozan Tufan’ın bir dönem Fenerbahçe’de yaşadığı sorunların ardından yükselişe geçmesindeki en büyük destekçisi olduğu belirtilen Rojin Haspolat, yıldız futbolcuyu motive ediyor. Birlikteliklerinin ardından performansında ciddi iyileşme yaşayan Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile 31 Mart 2021’de evlenme kararı aldı.

2015’ten beri Fenerbahçe’de oynayan ve millî maçta sergilediği performansla herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Koç’un şahitliğinde evlenecek.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ



Rojin Haspolat, Ozan Tufan’ın kariyerindeki en büyük destekçisi oldu. Ozan Tufan’ın her maçını yakından takip eden Rojin Haspolat, Dünya Kupası Elemelerinde oynanan Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da milli takıma ve Ozan Tufan’a övgüler yağdırdı.

Ozan Tufan’ın nişanlısı Rojin Haspolat, genç futbolcunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutlamıştı. Rojin Haspolat, söz konusu paylaşımında, "Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim..” iyi ki doğdun sevgili, iyi ki sen" ifadelerine yer vermişti.



