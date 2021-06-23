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Rol arkadaşını ifşaladı! Özge Özpirinçci'den ortalığı karıştıran paylaşım

23.06.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, art arda oynadığı diziler ve hamilelik haberleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak, başrol oynadığı "İlk ve Son" dizisi setinden yaptığı paylaşımlar yine gündemi salladı.

Rol arkadaşını ifşaladı! Özge Özpirinçci'den ortalığı karıştıran paylaşım

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, daha ilk projesi olan "Cesaretin Var mı Aşka?" dizisinde başrol oynayacak kadar şanslıydı. Sonrasında gelen "Melekler Korusun" da onu Türkiye'nin en sevilen genç yüzlerinden biri haline getirdi. Ancak bu dizi sonrasında iyi seçimler yapmasına rağmen projeleri bir türlü tutmayan oyuncunun kariyeri kötü gitmeye başladı. Bu kötü gidişi durduran dizi ise 2015'in sevilen romantik komedisi "Aşk Yeniden" oldu. Bu dizinin ardından başlayan "Kadın", iki çocuğuyla tek başına hayat mücadelesi veren Bahar'ın hayatını anlatıyordu. Üç sezon süren "Kadın" dizisi, Özge Özpirinçci'yi ödüllere boğdu ve ülkenin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilmesini sağladı. Daha sonra rotayı dijital platformlara kıran Özge Özpirinçci, star oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte Netflix Türkiye'nin yeni bilim kurgu dizisinde başrol oynadı. Şimdi de, BluTV'nin romantik komedisi "İlk ve Son"da Salih Bademci'yle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oynadığı her partnerle neredeyse kardeş kadar yakın olan Özge Özpirinçci, Salih Bademci'nin başına dert açacak gibi görünüyor.

"Evde halim kalmıyor"

Özge Özpirinçci Salih Bademci

Karavanda senaryo çalışan Salih Bademci'yi videoya çeken Özge Özpirinçci, "Seni story'lerime meze yapmaya yeni başladım da bakalım." dedi.

Özge Özpirinçci Salih Bademci

Rol arkadaşına, "Öyle sette çalışınca olmuyor yalnız, evde çalışıp gelecektin." diyen Özge Özpirinçci, "Evde halim kalmıyor ki." cevabını alınca hayli güldü. Yeni baba olan Salih Bademci, Özge Özpirinçci'ye ebeveynliğin ne kadar yorucu olduğunu da göstermiş oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci Salih Bademci
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