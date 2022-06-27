Rolling Stones'un 60'ıncı yıl konserini 65 bin kişi izledi

İngiliz rock grubu Rolling Stones, 60. yılında Londra’da çok özel bir konser düzenledi. Londra’daki ünlü Hyde Park’ta düzenlenen konseri 65 bin Rolling Stones hayranı izledi.

ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Grubun solisti Mick Jagger, iki hafta önce COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Rolling Stones, virüs nedeniyle İsviçre konserini iptal etmek, Amsterdam ayağını ise ertelemek zorunda kalmıştı.

Rolling Stones, en ses getiren açık hava konserlerinden birini, 53 yıl önce Hyde Park'ta vermişti. 1969'da, gitarist Brian Jones'un ölümünden iki gün sonra sahne alan grubu 250 bin kişi izlemişti.



