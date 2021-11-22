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Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu! Tam 1.500 yıllık çiviler ortaya çıktı

22.11.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perre Antik Kentte yapılan kazılarda 1.500 yıllık olduğu tahmin edilen ahşap kapıya ait sıralı çiviler ortaya çıktı.

Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu! Tam 1.500 yıllık çiviler ortaya çıktı

Perre Antik kent Nekropol alanın doğusundaki yerleşik alanda devam eden kazılarda yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yürütülen kazılarda Roma Dönemine ait bir mekan yapısı ortaya çıkartıldı. Mekanın güneyinde kesme taştan yapılmış kapı eşiği bulundu. Çürüyen ve ahşap olduğu değerlendirilen kapıya ait çok sayıda çivi bulundu.

"KAPININ ÇİVİLERİ VE KİLİT SİSTEMİ YERİNDE KALMIŞ"

Yapılan detaylı çalışmalarda bu çivilerin insitu (orijinal) olarak korunmuş ahşap bir kapıya ait olduğu anlaşıldı. Kapının çivileri ve kilit sistemi yerinde kalmış. Bu çivilerin topuz kısmının oldukça geniş olduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bundan dolayı bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çivi sıraları baz alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80x1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur” dedi.

(İHA)

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