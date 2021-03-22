Roma İmparatoru Elagabalus’un tuhaf idam yöntemi tarihe imza attı!

218 ve 222 yıllarında Roma İmparatorluğu’nu yöneten Elagabalus (Heliogabalus), imparatorluğun en tartışmalı siyasetçilerinden biriydi. Çünkü alışılmışın dışındaki yönetim anlayışı ve ilginç bir kişiliği vardı. Çok kısa bir süre boyunca tahtta kalan Elagabalus, 18 yaşında suikasta uğrayınca hayatını kaybetti.

Elagabalus’un kısa süren saltanatı boyunca tartışmalı olamasının pek çok nedeni vardı. Bu nedenlerin başında ise Roma’nın dini gelenekleri ve cinsel tabularını önemsemesi geliyordu. Bu umursamaz yönetim şekli kısa sürede onu hedef tahtası haline getirdi. Mesela Elagabalus, Roma Panteonu’ndaki Baştanrı Jüpiter yerine Semitik tanrı El-Gabal’a tapıyordu. Haliyle, onun bu tavrı tepki topluyordu. Hatta Elagabalus, bununla da kalmayıp Roma’daki yöneticileri de El-Gabal’a tapmaya zorluyordu.

Ayrıca o dönem annesi ve anneannesini de senatoya almıştı. Böylece Roma Senatosu’nun ilk kadın üyeleri Elagabalus’un annesi ve anneannesi olarak tarihe geçmişti.

Elagabalus’un cinsel yönelimi de büyük tartışma konusuydu. Yaşamı boyunca beş kadınla evlenip boşandı. Ancak bunun yanında eşcinsel ilişkiler yaşadı. Hatta evlendiği kadınlar arasında bir rahibe de vardı. Tarih boyunca rahibelerin cinsel ilişki yaşaması yasaklanmıştı. Rahibelerin cinsel ilişkiye girmesi durumunda ise diri diri toprağa gömülmeleri gerekiyordu. İşte bu “sıra dışı” hükümdarımız Elagabalus da Vesta rahibelerinden biriyle evlenmişti.