Romalı Zenon'un kralın kızıyla evlenebilmek için inşa ettiği büyüleyici yapı: Aspendos Antik Tiyatrosu

Antalya’nın Serik ilçesinde kurulan tarihi bir şehir olan Aspendos’un kuruşuyla ilgili farklı kaynaklarda birçok bilgi yer alıyor. M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulan bu şehir antik devrin en zengin yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şüphesiz Aspendos’un en ünlü yapılarından biri Aspendos Antik Tiyatrosu olarak biliniyor. Bu yapı M.S. 2 yüzyılda Romalı’lar tarafından inşa edilmiştir.

Türkiye’de bulunan birçok antik tiyatronun arasından hemen sıyrılmayı başaran yapı restarasyon çalışmalarıyla günümüze kadar korunmuştur. Roma tiyatrolarının günümüze sahnesiyle ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Hala sağlamlığını koruması nedeniyle bugün bile içerisinde gösteriler yapılmaya, konserler verilmeye devam etmektedir. Peki bu tiyatronun hikayesi nedir? Aslında yapımı ilgi çekici ve masalsı bir hikayeyle başlar.

Aspendos kralının evlenme çağına gelmiş bir kızı vardır. Kral kızına halka fayda sağlayacak biriyle evlendirmek ister. Hemen hazırlıklar başlar ve Aspendos halkına bir duyuru yapılır. Kızını evlendirme konusunda bir hayli seçici olan kral duyuruda, “Kim halkımız için en faydalı işi yaparsa, o kişiyle kızımı evlendireceğim” der. Bu duyurunun hemen sonrasında ise şehre ikiz kardeşler tarafından yapılan iki faydalı iş ortaya çıkar. Bir tanesi şehre zor yollardan uzaktan su getirmeye yarayan su kemerleri, diğeri ise tiyatrodur.