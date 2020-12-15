Romee Strijd hamilelik sürecini belgesele dönüştürdü

Podyum dünyasının aranılan isimlerinden olan 25 yaşındaki Romee Strijd, geçtiğimiz günlerde anne oldu.

Mint adını verdiği kızını kucağına alan Strijd, hamilelik sürecini fotoğraflardan oluşan bir mini belgesel haline getirdi.

Ünlü model, hamileliğinin farklı dönemlerinde göbeğini açıkta bırakacak şekilde fotoğraf çektirme anlarını belgesele dönüştürdü.

Romee Strijd, karnı burnunda fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



En son hamileliğinin 39'ncu haftasındayken fotoğrafını çektiren Strijd, bebeğini kucağına aldığı anı da yayınlamayı ihmal etmedi. Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren model, "Mint van Leeuwen! Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Victoria's Secret meleği olan Romee Strijd, 2018 yılında Laurens van Leeuwen ile evlenmişti.

