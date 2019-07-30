Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in hamile olduğu iddia edildi

İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 'Marca Efsane' ödülü verdi. Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez eşlik etti.

RONALDO'NUN HARİKA FRİKİK GOLÜNÜN TRİBÜN ÇEKİMİ

Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in şişmiş karnı ise gözlerden kaçmadı. Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile 3. çocuklarının olacağı iddia edildi.

Model Georgina Rodriguez, 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın en önemli gücü olacak Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere'de çalıştığı mağazanın etkinliğinde üç yıl önce tanıştı.

Ünlü çiftin bir mağazada başlayan aşkı bir türlü gerçekleşmeyen evlilik iddialarının gölgesinde devam ediyor.

