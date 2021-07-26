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Ronaldo transferinde kritik gün!

26.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Manchester United, Real Madrid, Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile anılan Cristiano Ronaldo'nun hangi takımı tercih edeceği bugün yapılacak görüşmede netlik kazanacak.

Ronaldo transferinde kritik gün!

Juventus ve Cristiano Ronaldo adına tarihi gün... Portekizli yıldızın yeni sezona hangi takımla başlayacağının kararının gün içinde verilmesi beklemiyor.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo yeni sezon öncesi Torino'ya döndü. Portekizli yıldız birkaç saat içinde Juventus yöneticileriyle takımdaki geleceğini görüşecek.

Görüşmeden ayrılık kararı çıkması durumunda Ronaldo'nun, eski takımları Manchester United veya Real Madrid arasından bir tercih yapması bekleniyor. Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo'nun ismi Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

Ronaldo'nun İtalyan deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

NEDVED AÇIKLAMIŞTI: TAKIMDA KALACAK

İtalyan basınına konuşan Nedved, Portekizli oyuncunun başka takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve Juventus'ta kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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