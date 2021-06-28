Ronaldo'ya ilginç talep! Felix'i dövmesini istedi

Belçika'nın Portekiz'i mağlup edip turu geçtiği maçın ardından iTV'de değerlendirmelerde bulunan Roy Keane'in hedefinde Joao Felix vardı.Portekiz'in mağlup olduğu maçı değerlendiren Keane, Felix'i sert bir dille eleştirdi.

"KOLAYCA HARCIYORSUN"

Keane ilk olarak Joao Felix ile ilgili ''Felix tam bir sahtekar. Sana en çok ihtiyaç duyulan anda oyuna giriyorsun ve yakaladığı pozisyonu kolayca harcıyorsun. 100 milyon euroluk bir oyuncu değil mi? Ronaldo'nun yerinde olsaydım, soyunma odasında Felix'in yakasına yapışırdım ve gerekeni yapardım'' ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN KÖTÜSÜ"

2019 yazında 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e giden Felix, bu sezon 31 lig maçında 7 gol atıp, 6 asist üretti. Performansı yerden yere vurulan 21 yaşındaki futbolcu için, 'tarihin en kötü transferi' yorumları yapılıyor.



