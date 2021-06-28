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Ronaldo'ya ilginç talep! Felix'i dövmesini istedi

28.06.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 son 16 turunda Portekiz'in Belçika'ya mağlup olarak elendiği maçı iTV ekranlarında yorumlayan Roy Keane, Joao Felix'e yüklendi. Atletico Madrid'in 127 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Felix'in hayal kırıklığı yaratması ve son olarak Belçika maçında yokları oynaması Keane'i deliye döndürdü. Keane, "O tam bir sahtekar. 100 milyon euroluk oyuncu değil mi? Ronaldo onu soyunma odasına sokmamalı. Bunun için ne gerekiyorsa yapsın. Ronaldo olsam yakasına yapışırdım" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'ya ilginç talep! Felix'i dövmesini istedi

Belçika'nın Portekiz'i mağlup edip turu geçtiği maçın ardından iTV'de değerlendirmelerde bulunan Roy Keane'in hedefinde Joao Felix vardı.Portekiz'in mağlup olduğu maçı değerlendiren Keane, Felix'i sert bir dille eleştirdi.

"KOLAYCA HARCIYORSUN"

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Keane ilk olarak Joao Felix ile ilgili ''Felix tam bir sahtekar. Sana en çok ihtiyaç duyulan anda oyuna giriyorsun ve yakaladığı pozisyonu kolayca harcıyorsun. 100 milyon euroluk bir oyuncu değil mi? Ronaldo'nun yerinde olsaydım, soyunma odasında Felix'in yakasına yapışırdım ve gerekeni yapardım'' ifadelerini kullandı.

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"TARİHİN EN KÖTÜSÜ"

2019 yazında 127 milyon euroya Benfica'dan Atletico Madrid'e giden Felix, bu sezon 31 lig maçında 7 gol atıp, 6 asist üretti. Performansı yerden yere vurulan 21 yaşındaki futbolcu için, 'tarihin en kötü transferi' yorumları yapılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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