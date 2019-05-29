Röntgen filminde tespit edildi! Mide ve bağırsaklarından çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, midesinde uyuşturucu taşıyan İran uyruklu bir kişinin Denizli'ye hava yoluyla geleceğini belirledi.
UÇAKTAN İNER İNMEZ GÖALTINA ALINDI
Önlem alan polis ekipleri, geçen 27 Mayıs Pazartesi Çardak Havalimanı'nda uçaktan inen İranlı şüpheliyi gözaltına aldı.
RÖNTGEN FİLMİNDE TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgen filminde, mide ve bağırsaklarında poşetler içinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Doktorların, müdahalesiyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından, içlerinde toplam 377 gram metamfetamin 80 küçük poşet çıkartıldı.
Hastane ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(DHA)
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