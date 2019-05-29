Mynet Trend

Röntgen filminde tespit edildi! Mide ve bağırsaklarından çıktı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Denizli Çardak Havalimanı'nda, polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında, içinde toplam 377 gram metamfetamin bulunan 80 küçük poşet olduğu belirlendi. Hastanede yapılan müdahale ile mide ve bağırsaklarından içi uyuşturucu dolu poşetler çıkartılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Röntgen filminde tespit edildi! Mide ve bağırsaklarından çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, midesinde uyuşturucu taşıyan İran uyruklu bir kişinin Denizli'ye hava yoluyla geleceğini belirledi.

UÇAKTAN İNER İNMEZ GÖALTINA ALINDI

Önlem alan polis ekipleri, geçen 27 Mayıs Pazartesi Çardak Havalimanı'nda uçaktan inen İranlı şüpheliyi gözaltına aldı.

RÖNTGEN FİLMİNDE TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgen filminde, mide ve bağırsaklarında poşetler içinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Doktorların, müdahalesiyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından, içlerinde toplam 377 gram metamfetamin 80 küçük poşet çıkartıldı.

Hastane ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik olduAntalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
İstanbul'da sıcaktan bunalan oraya koştuİstanbul'da sıcaktan bunalan oraya koştu
Bayram tatili için detaylı analiz!Bayram tatili için detaylı analiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

Huawei'den yeni hamle!

Huawei'den yeni hamle!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zümrüt Apartmanı'ndan sonra Elif Şafak'ın Mahrem'i de olay oldu! Sagopa Kajmer'den tepki

Zümrüt Apartmanı'ndan sonra o kitap da olay oldu!

Bursa'daki sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Yeni gelişme

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Yeni gelişme

İstanbul'da sıcaktan bunalan oraya koştu

İstanbul'da sıcaktan bunalan oraya koştu

Bayram tatilinde yola çıkacaklar için detaylı trafik analizi

Bayram tatili için detaylı analiz!

İlişki vaadiyle kabusu yaşattılar!

İlişki vaadiyle kabusu yaşattılar!

Üsküdar'da temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu

Üsküdar'da temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.