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    4. Röntgenci sapığın arşivi: Sarhoş, mini etekli ve dekolteli kadınları gözüne kestirip böyle kaydediyor!

    Röntgenci sapığın arşivi: Sarhoş, mini etekli ve dekolteli kadınları gözüne kestirip böyle kaydediyor!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    04.02.2024 11:11 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'de alkollü kadınları seçerek izinsiz bir şekilde videolarını kaydeden şahıs polisi harekete geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu videolar büyük ses getirdi. Röntgenci sapığın görüntüleri "Manchester Sokaklarında Dolaşan Güzel Sarhoş Kız", "26 Ocak 2024'te Manchester'da Bir Gece Kontrolünü Kaybeden Güzel Bekar Bayanlar" gibi başlıklarla paylaştığı ortaya çıktı.

    "Manchester gece hayatı" adıyla kadınların açık videolarını çekip sosyal medyada paylaşan kişi için polis harekete geçti.

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    SARHOŞ, MİNİ ETEKLİ VE DEKOLTELİ KADINLARI SEÇİYOR

    Röntgen videolarını yayınlayan kişinin özellikle çok sarhoş, mini etekli ve dekolteli kadınları tercih ettiği fark edildi.

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    Çektiği videoları, "Manchester Sokaklarında Dolaşan Güzel Sarhoş Kız" ve "26 Ocak 2024'te Manchester'da Bir Gece Kontrolünü Kaybeden Güzel Bekar Bayanlar" gibi sapıkça başlıklarla paylaşan şahısla ilgili yetkililer, "Polis memurlarının hepsi bunun çok farkında ve aktif olarak çekim yapanları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca, insanların rızaları olmadan toplum içinde filme alınmasının yasadışı olmamasına rağmen, "kadınların gece dışarı çıkarken kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini" tekrarlayarak, "kendilerini endişelendirecek ya da sıkıntıya sokacak şekilde" filme alınan kadınları derhal polise başvurmaya çağırdılar.

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    sapık İngiltere röntgen
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