Röntgenci sapığın arşivi: Sarhoş, mini etekli ve dekolteli kadınları gözüne kestirip böyle kaydediyor!

"Manchester gece hayatı" adıyla kadınların açık videolarını çekip sosyal medyada paylaşan kişi için polis harekete geçti.

SARHOŞ, MİNİ ETEKLİ VE DEKOLTELİ KADINLARI SEÇİYOR

Röntgen videolarını yayınlayan kişinin özellikle çok sarhoş, mini etekli ve dekolteli kadınları tercih ettiği fark edildi.

Çektiği videoları, "Manchester Sokaklarında Dolaşan Güzel Sarhoş Kız" ve "26 Ocak 2024'te Manchester'da Bir Gece Kontrolünü Kaybeden Güzel Bekar Bayanlar" gibi sapıkça başlıklarla paylaşan şahısla ilgili yetkililer, "Polis memurlarının hepsi bunun çok farkında ve aktif olarak çekim yapanları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, insanların rızaları olmadan toplum içinde filme alınmasının yasadışı olmamasına rağmen, "kadınların gece dışarı çıkarken kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini" tekrarlayarak, "kendilerini endişelendirecek ya da sıkıntıya sokacak şekilde" filme alınan kadınları derhal polise başvurmaya çağırdılar.









