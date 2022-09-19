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Röportaj Adam Mahsun Karaca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosuna mı dahil oldu? Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında?

19.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Röportaj Adam olarak çektiği videolarla bilinen Mahsun Karaca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibine katıldı. Ünlü isim heyecanını sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımda dile getirdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar'a transfer olan Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir? İşte Mahsun Karaca'nın biyografisi...

Röportaj Adam Mahsun Karaca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosuna mı dahil oldu? Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında?

Röportaj Adam olarak çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Mahsun Karaca 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yılmaz Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosuna katıldı. Yaptığı paylaşım olay olan ünlü isim internette araştırılmaya başlandı. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar'a transfer olan Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir? Mahsun Karaca nereli ve kaç yaşında?

RÖPORTAJ ADAM MAHSUN KARACA KİMDİR?

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da doğdu.

Mahsun Karaca, Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekip fenomen olan Karaca'nın hem Instagram hem de Youtube'da çok sayıda takipçisi vardır.

ÇOK GÜZEL HARAKETLER'E TRANSFER OLAN MAHSUN KARACA EVLİ Mİ?

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir.

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