RÖPORTAJ - Ahmet Güneştekin: "Bir başarı varsa ben onu ülkeme atfediyorum"

Ahmet Güneştekin: "Aslında başarıya çok alışkın olmayan bir milletiz. Oysa farklı alanlarda, farklı disiplinlerde başarılı olan birçok sanatçımız Anadolu'nun farklı şehirlerinden geliyor. Kimse çok büyük bir metropolde, aristokrat bir aileden gelmiyor. Dünya edebiyatında önemli yerleri olan yazarlardan biri Yaşar Kemal'in de kökeni Van'dır ama Adana'ya göç etmiş bir ailede küçük bir köyde doğmuş biridir. İbni Haldun'un bir sözü var bazen haklı bulurum bazen bulmam 'Coğrafya kaderdir' diye, dünyanın her yerinde böyledir. Birçok alanda sanatçılar zor coğrafyalarda doğarlar. Bu kimisi için bir handikap gibi gözükse de cesareti olan, güçlü, yaratıcılığına, kendisine inanan bir sanatçı çok rahat bir şekilde o handikap gibi gözüken şeyi avantaja çevirebiliyor. Zor şartlar altında yetiştiğiniz zaman siz rahat ortamda yetişmiş birinden daha çok çalışma, kendini tanıtma, kendini kabul ettirme çabasını taşıyorsunuz, bir anlamda daha büyük yüklerin altına giriyorsunuz. Bu sanatçının kendine olan güveni ve cesaretiyle alakalı bir şey.

Bizim sanatçılarımız, sanatçı adaylarımız kendileri bir şey yaratmalı. Bu da çok çalışmayla, çok okumayla, araştırmayla diğer disiplinlerden faydalanmayla olur. Sinema, edebiyat, müzik çok şey kazandırır. Yaşadığınız dünyayı gözlemlemeniz dünyayla entegre olmanız, dünyada olan biten trajedileri iyi şeyleri kötü şeyleri her anlamda biraz bunlara duyarlı olduğunuz zaman sanatınızı besler. Dolayısıyla bütün bunlar bana avantaj olarak döndü. Nenemden dinlediğim hikayeler, meraklısı olup bütün hikaye anlatıcılarının izini sürmem, uzun yıllar TRT'de belgeseller çekmem, ninemin hikayelerinin geçtiği coğrafyalara gidip dokunmam, Yaşar Kemal gibi büyük bir ustanın yanında yetişmiş olmam, aramızdaki dostluğun bir baba oğul ilişkisine dönüşmesi hayatıma çok önemli öğreticiler almış olmam...

Hiç tanışmadığım büyük öğreticilerimin olması yani büyük edebiyatçılar, büyük sinemacılar, büyük sanatçılar bunları da siz kendinize örnek alıyorsunuz. Bunlar bizim birer öğreticimiz. Hayat her an her şeyi size öğretebiliyor. Bu sanatınızı besliyor ve sanatınızı güçlü bir hale getirebiliyor."