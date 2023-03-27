Röportaj nasıl yapılır? Röportaj yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Temel olarak yazarın, okuyucuları bir konuya inandırmak için bir kişi ya da bir yer, eser, eşyayla ilgili yaptığı incelemeleri çeşitli görsellerle süsleyerek ve kendi görüşle düşüncelerini katarak yazdığı dergi ve gazete yazılarına röportaj denir. Ancak genellikle günümüzde röportaj iki kişi arasında soru-cevap şeklinde geçen bir tür olarak algılanır ve kullanılır. Röportaj için söyleşi kelimesi kullanılsa da söyleşi ve röportaj birbirlerinden çok farklı iki yazınsal türdür.
Röportaj temel olarak halk arasında “soru cevap şeklinde yapılan konuşma” olarak bilinse de aslında röportaj sadece soru cevap şeklinde yapılan konuşma şeklinden ibaret değildir. Dilimize Fransızca “reportage” kelimesinden geçen röportaj kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:
Röportaj temel olarak mülakata benzer bir yapı sergiler (soru ve yanıt şekli) ancak günümüzde gazeteciliğin gelişmesiyle birlikte röportaj da gelişmiştir. Geçmişte de günümüzde de ünlü edebiyatçıların röportaj türünde de eserler ortaya koymasıyla birlikte röportaj türü biraz daha araştırma, inceleme ve soruşturmaya dayanan ve gerçeklerin ortaya çıktığı bir tür hâlini almıştır. Bir edebî tür olan röportaj özellikler şu şekildedir:
Röportajlar araştırma, soruşturma, inceleme, somut olgular ve gezip görmeye dayanır. Röportaj türü genellikle soru-cevap şeklinde ilerlemesiyle mülakata benzer. Ancak bu röportaj ve mülakatın aynı şey olduğu anlamına gelmez. Mülakat, röportajın bir bölümüyken röportaj daha geniş kapsamlıdır. Bir yeri konu alan röportajlar da yapı bakımıyla gezi yazısına benzeyebilir. Her ne kadar röportajda gezip görme gibi bir unsur bulunda da röportajda bir yerleri gezip görmek gibi bir zorunluluk ya da amaç yoktur. Röportaj türleri kesin çizgilerle sınıflandırmak biraz zordur ancak röportaj türleri birçok açıdan farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu bağlamda röportaj türleri sunuş şekli, yazarın yöntemleri, uzunluk ve konuya göre 4 alt başlıkta incelenebilir:
“Röportaj nasıl yapılı?” konusuna gelmeden önce röportaj yapan kişi öncelikle hangi konuda ya da hangi türde röportaj yapacağına karar vermelidir. Röportaj yapan kişi konuya ya da türe karar verdikten sonra aşama aşama röportajı yazabilir. Genellikle mülakat şeklinde yani soru cevap şeklinde ilerleyen röportajı yazarken şunlara dikkat etmek gerekir:
Röportaj temel olarak haber yazısı olarak bilinse de hem gezi hem mülakat hem de makale özellikleri taşır. Geniş bir yelpazeye sahip olan röportaj makale gibi sağlam bir düşünceye ve teze dayanmalıdır. Röportaj yapan kişi gezip görerek, inceleyerek, araştırarak, kişilerle konuşarak, belgeler, fotoğraflar ve hatta istatistiksel belgeler ve bilgilerle yazısını destekleyerek okuyucuya sunmalıdır. Gazete röportaj örnekleri bu açıdan en çok kamuoyu toplayan türdür. Gazete röportaj örnekleri çoğu zaman okuyucuların da sıkılmadan ve merakla okuduğu bir tür olmakla birlikte diğer yazı türlerinden daha zengindir. Gazete röportajlarının uzunluğu makalelerden fazla olabilir hatta dizi şeklinde yayınlanabilir.
Türkiye’de röportaj türü oldukça gelişmiştir. Gerek edebî sahada gerekse basında röportaj türü önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de röportaj çoğunlukla mülakat niteliğinde doğmuş ve gelmiştir. Özellikle de 1960’lı yıllardan sonra halkın sorunlarını kamuoyuna duyururken edebiyatçılarımız röportaj türünden oldukça fazla yararlanmış ve bu sayede röportaj türünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Röportaj türünün bu kadar gelişmesi de günümüzde gazetelerin ve gazetecilerin vazgeçilmezi hâline gelmiştir. Türk edebiyat röportaj örnekleri ve röportaj yapan başlıca edebiyatçılarla gazeteciler:
Röportaj kendi başına bir yazı ve hatta sözlü bir türdür. Bu nedenle genellikle röportaj yapan kişiler içini bir tanım ve terim ihtiyacı duyulur. Röportaj yapan kişi için Türkçede ayrıca bir terim yoktur. Ancak röportaj yapan kişiye dünya çapında çoğunlukla “rapporteur” ifadesi kullanılır. Röportaj İngilizcede “interviewer” kelimesiyle tanımlanır. Bu bağlamda da görüşmeyi yapan kişiye “interviewer” ve görüşme yapılan kişiye de “interviewee” denilir. Türkçede ise tam olarak röportaj yapan kişi için bir terim olmasa da röportaj yapan kişiye “muhabir” ya da “sözcü” ifadesi kullanılabilir.