Mektup nasıl yazılır, mektup yazma kuralları nedir? Mektup yazarken nelere dikkat edilmelidir, mektup türleri nedir?

Günümüzde teknolojinin ilerlemiş olması nedeni ile artık tercih edilmeyen iletişim yöntemlerinden biri de mektuptur. Ayrı yerlerde bulunan özel ya da tüzel kişilerin resmi ya da özel biçimde haberleşmelerini sağlayan bir yazı türü olarak tanımlanır. Belli kurallar çerçevesinde yazılması gereken mektuplar, duygu ve düşünceler barındırır. Mektuplara nasıl başlanacağı, nasıl sonlandırılacağı, hangi tür bir kağıda yazılması gerektiği gibi tüm ayrıntılar önceden belirlenmiştir.

Mektup nasıl yazılır?

Mektup örneklerinde de görülebileceği gibi mektup yazmaya başlamadan önce bazı kuralları bilmek gerekir. Mektup yazma kurallarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Mektubun yazılacağı kâğıt temiz ve beyaz olacak şekilde seçilmelidir. Çizgili ya da kareli bir kâğıt seçilmemelidir.

Seçilen kâğıdın sadece ön yüzü kullanılmalı, bir başka sayfa daha yazılacaksa yazılı olan kâğıdın arka tarafı kullanılmamalı ve yeni bir kâğıt daha alınmalıdır.

Mektup yazarken kullanılacak kalemin dolmakalem ya da tükenmez kalem olması gerekir.

İçeriği tamamlanan mektubun sonuna imza ya da paraf atılmalı, mektubu yazan kişinin adı yazılmalıdır.

Yazılan mektubun gönderileceği zarf seçilmelidir. Seçilen zarfın sol üst kısmında yazan kişinin ismi, soy ismi ve adresi yazılmalıdır.

Zarfta bulunan gönderici bilgilerinin tam karşısında bulunan sağ üst köşeye ise pul yapıştırılmalıdır.

Mektup türleri nelerdir?

Doğru kâğıt ve kalem seçimini yapmadan önce mektubun hangi türde yazılacağı belirlenmelidir. Samimi ya da resmî bir dil kullanılacağı mektubun türüne göre değişiklik gösterecektir. Mektup çeşitleri edebî mektuplar, özel mektuplar, resmi mektuplar, açık mektuplar ya da iş mektupları gibi isimler ile sınıflandırılmıştır. Hangi tür mektup yazılacaksa yazım şekli bu türe uygun olmalıdır.

Edebi mektup nedir?

Dergi ya da gazete gibi herhangi bir yayında yer alan mektup türleri edebi türde mektuplardır. Edebiyat dünyasındaki sanatçıların, şairlerin, yazarların birbirlerine yazmış oldukları mektuplar bu türe örnek olarak gösterilebilir. Bazı romanların, hayali kahramanların birbirlerine yazmış oldukları mektuplaşmalar ile yazıldığı da olmuştur.

Özel mektup nedir?

Yazıldığı konulara göre değişiklik gösteren mektuplar özel mektuplardır. Teşekkür, tebrik, takdir gibi içerikleri bulunabilir. Davetiye, taziye gibi amaçlar da taşır. Gizlilik içeren özel mektuplar ailevi de olabilir. Kanunlara göre bu tür mektupların gizliliği son derece önemli ve korunaklıdır.

İş mektubu nedir?

Ticari kuruluşların, kurumların ya da özel kişilerin aralarında olan satış, alış, bilgi paylaşımı ya da talebi, sipariş, başvuru gibi konular için yazıştıkları mektuplar iş mektupları olarak adlandırılır.

Açık mektup nedir?

İçeriği geniş bir hedef kitlesini ilgilendiren açık mektuplar, bir düşüncenin ya da görüşün dergi, gazete gibi yayın organları aracılığı ile halka duyurulması amaçlanarak yazılmış olan mektuplardır. Hem yazanı hem de hitap ettiği kesimi ilgilendiren bir içeriğe sahip olmalıdır.

Resmî mektup nedir?

Tüzel kişilerin, resmî kurumların birbirlerine yazmış oldukları yazıları ve vatandaşların dilekçe yolu ile resmi kurumlara bildirdikleri talepleri içeren mektup türleri resmi mektuplar olarak adlandırılır.

Mektup yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Mektup yazımı teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmış olsa da özellikle bazı resmi kurum ve kuruluşlarda geçerliliğini koruyan bir yazın türüdür. Mektup yazarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlara göre mektuplar şu şekilde yazılmalıdır: