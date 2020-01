RÖPORTAJ Okan Bayülgen: "Cep bilgisayarları yüzünden alzaymır çocuklar yetiştiriyoruz"

Geldiğiniz zaman etrafa bakabilirsiniz. Kabare katında her tarafta çoğunlukla orijinal resimler ve 7 bin kitaplık bir kütüphane var. Bir yandan yiyip içip oyunu bekleyebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Daha sonra oyun başlıyor. Biz normal tiyatrolara göre daha çok oyun arası veriyoruz. Oyunu daha çok perdelere bölüyoruz. Örnekse, 'Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası' 4 perde, 'Harem Kabare' 3 perde olarak oynanıyor. 'Harem Kabare'yi turneye gittiğimizde normal tiyatro ortamında olduğumuz için 2 perdeye indirgiyoruz. Burada yapmak istediğimiz özellikle büyük şehirde yaşayan insanı, iş yerinden çıkıp da tiyatroya gitme aşamasında bir yere uğrayıp yemek yiyemeyecek, oyundan çıkıktan sonra tekrar arkadaşlarıyla bir yerde buluşamayacak trafikten ve vakitsizlikten muzdarip insanları uzun saatler boyunca bu mekanlarda tutmaya çalışıyorum. Bu onlar için hem ekonomik oluyor hem de uzun süre farklı şeylerle oyalanmış, zevk almış ve mutlu olmuş oluyorlar. Sonuç olarak her ekonomik gruptan insanın 100 (yüz) liraya da 1.000 (bin) liraya da eğlenebileceği bir yer burası. Para harcamak isterseniz size para harcatabilirim. Ama eğer öğrenciyseniz, paranız yoksa yine herkesle, daha çok para ödeyen insanlarla bir araya gelip eğlenebilirsiniz."

Okan Bayülgen: "Evet, bu tabii ki çok düzenli bir ergenlik ve sonrası kariyer hayatı gibi görünmüyor. Ama beri yandan da hala arzu ettiğim tarzda fotoğrafçılığa devam ediyorum. Hala fotoğrafçılıktan para kazanıyorum. Dünyada 'shutterstock' grubu beni kayda değer ve hemen takip edilmesi gereken 100 fotoğrafçı arasına aldı 2016 senesinde. Bundan büyük mutluluk duydum. Bunun için herhangi bir kulis ya da promosyon çalışması yapmadım. Haberim bile olmadan bu oldu. Amerikalı bir fotoğrafçı bana bir tweet attı tebrik etmek için. O zaman çok sevdiğim ve hayranı olduğum fotoğrafçılarla beraber aynı listede olduğumu gördüm. Beni bir yandan gösteri-eğlence dünyası dehası, bir yandan fotoğraf üstadı olarak tanımlamışlar ki bu beni çok mutlu etti. Bunu niye anlatıyorum? Evet, kendimi övmek için ama bir yandan da şunun için söylüyorum hani 'Fotoğrafçı olmak istedin ama olamadın mı?' Hayır, değil. Onu oldum. Oyuncu olmak istiyordum, evet… Yapımcı olmak istiyordum, evet…Yönetmen olmak istiyordum, evet… Medyaya bir şeyler yapmak istiyordum. Büyük gösteri dünyasında müziğin, sanatın, insanın başkalarını mutlu etmek, düşündürmek, eğlendirmek için ürettiği her şeyin bulunduğu gösteri dünyası evreni içerisinde birçok şeyi yapmak istiyordum. Dolayısıyla bu benim tavsiye edeceğim bir kariyer planı değil tabii ki. Ama bir yandan da, bir yere saplanıp kalmazsan, paranın kölesi olmazsan ya da arsızlıklarının ya da kimi ego meselelerinin kölesi olmazsan, sanat ve gösteri dünyasının içindeki tek tek her işin öğrenilmesi, düşünülmesi ve uzun uzun çalışılması, böylece üretilmesi gereken şeyler olduğunu düşünürsen eğer; o zaman yavaş yavaş bunları başarabilirsin."

- "Çocuklarımız geleneksel olanı öğrenirlerse, kendileriyle, birbirleriyle barışık yaşarlar"

SORU: İçinizden dışınıza yansıyan protest ve sınırları olmayan bir dünya düşlüyor gibisiniz ama aynı geleneksel yapıyı da savunur bir haliniz var gibi?

Okan Bayülgen: "Kesinlikle. Yani ben geleneksel olmak için geleneksel yapıyla ilgili bir şeyler söylemiyorum. Geleneksel yapıyla ilgili bir korumacılığım (yok) ya da geleneksel yapıya başvurmak her seferinde müracaat etmek istemem. Nedir geleneksel yapı? Geleneksel yapı, bizi oluşturan her şeydir. Yememiz, içmemiz, eğlenme şeklimiz, inançlarımız, folklorumuz, hoplayıp zıplamamız, askere uğurlamamız, zeytinyağlı dolmamız, imambayıldı ya da dinlediğimiz türküler. Her şey, her şey... Bütün bunların üzerine çıkıp da yapabileceğim protest bir hareket yok. Bütün bunların yanından geçerek de herhangi protest bir şey yapamazsın. Ne üstünden atlayabilirsin, ne yanından geçebilirsin ne altından girip üstünden çıkabilirsin! Böyle bir şeye imkan yok. Yapabileceğin tek bu yapıyı çok iyi anlamak ve çok iyi etüt etmek. Zaten hayatımız bu yapıyı öğrenmekle geçiyor. Bu öğrenme sürecinde büyüyoruz, öğreniyoruz, kabul ediyoruz, uyguluyoruz, yaşlanıyoruz ve daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Neden daha çok ihtiyaç duyuyoruz? Çocuklarımız için, kendimiz için değil.