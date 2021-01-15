Rosamund Pike’lı suç komedisi I Care A Lot filminden fragman

Netflix imzalı suç komedisi I Care A Lot filminden yeni fragman yayınlandı. Oscar ödüllü oyuncu Rosamund Pike’ın başrolünü üstlendiği filmde, acımasız bir avukat olan Marla Grayson’ın yaşlı insanlar üzerinden nasıl para kazandığını izliyoruz.

I CARE A LOT HAKKINDA

Filmde, Marla'nın son müşterisinin şiddetli bağlantıları olan biri olması işi biraz korkutucu hale getiriyor ama öte yandan da oldukça karlı bir işe dönüşüyor. Oyuncu kadrosunda Rosamund Pike'a, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina, Macon Blair, Alicia Witt, Damian Young, Isiah Whitlock Jr. ve Dianne Wiest eşlik ediyor.

I CARE A LOT KONUSU

“I Care a Lot”, son derece başarılı bir yasal vasi olan Marla Grayson’a (Rosamund Pike) odaklanıyor. Marla’nın kanunları kendi yararına, müvekkillerinin ise zararına kullanmakta üstüne yoktur. Fakat bir gün kendisi için mükemmel bir müvekkil seçtiğini düşündüğü anda hiç olmadığı kadar yanılır. Çok geçmeden dış görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğini öğrenir.

19 Şubat tarihinde Netflix’te yayınlanacak olan I Care A Lot filmini yazıp yöneten isim J Blakeson.



