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Rosier ile anlaşma tamam!

17.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken Portekiz ekibine sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.4 milyon euro garanti ücret alacak Fransız futbolcunun sözleşmesinde çeşitli bonuslar da bulunacak.

Rosier ile anlaşma tamam!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Valentin Rosier'de mutlu sona siyah-beyazlılar ulaştı. Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Fransız futbolcuyla resmi imzaların atılması artık an meselesi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Valentin Rosier transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Rosier için Sporting'e 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan bir sonraki satıştan yüzde 20 pay da Sporting'e gidecek. Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirim yapan Fransız oyuncu, senelik 1,4 milyon euro garanti ücret alacak. Rosier'in sözleşmesinde çeşitli bonuslar da bulunacak.

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GALATASARAY'I İSTEMEDİ

Daha önce Lokomotiv Moskova, Hertha Berlin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden başarılı futbolcu, sarı-kırmızılıların ikinci girişimini de "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" mesajıyla reddetti. Beşiktaş formasıyla profesyonel kariyerinin ilk golünü atan Rosier, sezonun en istikrarlı isimlerinden biriydi. 24 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'la 37 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Valentin Rosier
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