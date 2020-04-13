RTÜK Başkanı Şahin'den flaş Netflix açıklaması: Gözümüz üzerlerinde!

Akit gazetesi geçen günlerde Türkiye’de çekilen Netflix dizisi 'Love 101' (Aşk 101) hakkında 'Net provokasyon' başlıklı bir haber yayımladı. Haberde "Asil Müslüman Türk milletinin mukaddesatına saldıran LGBTİ’li sapkın eşcinseller, şimdi de dijital yayın platformu Netflix aracılığıyla propaganda yapmaya başladı. Netflix Türkiye tarafından çekimleri tamamlanan ‘Love 101’ isimli sapkın dizi 24 Nisan’da gösterime girecek. Ramazan-ı Şerif’in ilk günü yayınlanacak olan dizi, Türk oyunculardan oluşurken, LGBTİ’li bir sapkını canlandıracağı iddia edilen karakterlerden birinin isminin Osman olması dikkat çekiyor” gibi ifadeler yer aldı.

'UYARDIK, GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE'

RTÜK Başkanı Şahin, bugün dizi hakkında Akit'e demeç vererek "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" şeklinde konuştu.