RTÜK cezayı kesti ama tanıtımlar yayınlanmaya devam ediyor! Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani için cezalar ne zaman uygulanacak? Bu hafta yeni bölümler olacak mı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yoğun izleme gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kadına şiddette, sinema ve dizi sektörümüzün artık kendilerine çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum” açıklamasından hemen sonra 4 diziye yayın durdurma ve para cezası kesildi.

RTÜK'ün ceza kestiği diziler; Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani oldu. Bu yasakların ne zaman uygulanacağı da tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; alınan cezanın uygulanabilmesi için kararlarının önce kanallara tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kanallar şu aşamada önce kararın taraflarına iletilmesini bekliyor.

Bu nedenle şu anda cuma “Arka Sokaklar”, cumartesi “Yabani”, Pazar “Deha” ve Çarşamba “Sahipsizler”in yeni bölüm tanıtımları yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam mesai saatine kadar ceza kanala iletilmezse Arka Sokaklar’ın yeni bölümü yayınlanacak.

KARARA İTİRAZ EDECEK

Ceza tebliğ gerçekleştikten sonra kanalların cezayı uygulamaları ve dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeselleri yayınlaması gerekiyor. Bu arada kanalların kararın tebliğinin ardından itiraz hakkını kullanması için mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurma hakkı da bulunuyor. NOW’ın karara itiraz edeceği öğrenildi.

PARA CEZASI NASIL HESAPLANACAK?

RTÜK cezayı kasım ayında verdiği için kanalların bir önceki ay toplam reklam gelirinin yüzde 3’ü hesaplanacak. Hesaplanan rakam karar tebliğ edilir edilmez RTÜK’ün verdiği IBAN adresine yatırılırsa cezanın yüzde 25’i silinebilecek. Eğer verilen ceza yargılama sonrası mahkeme kararıyla iptal edilirse ödenen paranın tamamı ise geri verilecek. Eğer yargı süreci beklenirse ve ceza kesinleşirse paranın tamamının RTÜK’e ödenmesi gerekecek.