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RTÜK ‘Cuties’ raporunu hazırladı! Netflix kaldırmazsa yaptırım gelecek

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Rapörtör raporunu tamamladı ve RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.

RTÜK ‘Cuties’ raporunu hazırladı! Netflix kaldırmazsa yaptırım gelecek

Netflix, Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Dijital yayın platformunun yakın dönemde üyelerine sunacağı “Cuties” isimli filmin afişi, tartışma yaratmıştı.

9 Eylül’de yayımlanması planlanan filmle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

RAPOR HAZIRLANDI

RTÜK'ten alınan bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusundan sonra filmle ilgili bir politika değişikliğine gitmeyen platform ile alakalı Rapörtör raporunu tamamladı ve RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.

Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak Üst Kurulda, Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.

LİSANS İPTAL İHTİMALİ

Netflix’in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.

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