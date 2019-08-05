RTÜK kararları gündeme bomba gibi düştü! Netflix Türkiye pazarından çekilecek mi?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix ürettiği içeriklerle göz dolduruyor. Son dönemde Netflix bünyesindeki filmler, kalite ve bütçe açısından Hollywood tarzı yapımlarla yarışır hale geldi.

Netflix’in bir diğer avantajı ise oldukça uygun bir fiyat politikasına sahip olması. Bu sayede ekosistemin müşteri kitlesi de hayli genişlemiş durumda.

Elbette içeriklerin kalitesi de müşteri kitlesinin genişlemesinde önemli bir role sahip. Dürüst olmak gerekirse, Netflix imzası taşıyan içeriklerin genel olarak ortalama üzeri bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.

Peki gelelim işin asıl bizi ilgilendiren kısmına. Yani Türkiye’deki yeni yayın yönetmeliğine. Malum, şimdiye kadar RTÜK Netflix ve benzeri dijital yayın platformlarının içeriklerini incelemiyordu. Dolayısıyla bu yayın organlarındaki içeriklerde de herhangi bir sansür söz konusu değildi. Normalde televizyon kanallarında duyamayacağımız pek çok küfürü ya da göremeyeceğimiz pek çok sahneyi Netflix dizilerinde görebiliyorduk.