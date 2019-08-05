RTÜK kararları gündeme bomba gibi düştü! Netflix Türkiye pazarından çekilecek mi?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Netflix ürettiği içeriklerle göz dolduruyor. Son dönemde Netflix bünyesindeki filmler, kalite ve bütçe açısından Hollywood tarzı yapımlarla yarışır hale geldi.
Netflix’in bir diğer avantajı ise oldukça uygun bir fiyat politikasına sahip olması. Bu sayede ekosistemin müşteri kitlesi de hayli genişlemiş durumda.
Elbette içeriklerin kalitesi de müşteri kitlesinin genişlemesinde önemli bir role sahip. Dürüst olmak gerekirse, Netflix imzası taşıyan içeriklerin genel olarak ortalama üzeri bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.
Peki gelelim işin asıl bizi ilgilendiren kısmına. Yani Türkiye’deki yeni yayın yönetmeliğine. Malum, şimdiye kadar RTÜK Netflix ve benzeri dijital yayın platformlarının içeriklerini incelemiyordu. Dolayısıyla bu yayın organlarındaki içeriklerde de herhangi bir sansür söz konusu değildi. Normalde televizyon kanallarında duyamayacağımız pek çok küfürü ya da göremeyeceğimiz pek çok sahneyi Netflix dizilerinde görebiliyorduk.
Yeni açıklanan karar sonrası Netflix Türkiye içerikleri de RTÜK kontrolüne girdi. Peki bundan sonra ne olacak? İşte bu konuyu masaya yatırıyoruz.
NETFLİX TÜRKİYE İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ
Eğer Netflix Türkiye üzerindeki içeriklere göz attıysanız, dizi ve filmlerde genel olarak argo dil kullanımı ve cinsel içerikli öğelerin bulunduğunu zaten biliyorsunuzdur. Elbette bu söylediklerimiz tüm dizi ve filmlerde yok. Fakat ülkemizde de popüler olan Netflix içeriklerinde bu tarz olgulara rastlamak mümkün.
Peki RTÜK denetimi geldiğinde bu diziler ve içerikler ne olacak. Basit bir şekilde düşünelim. Örneğin Netflix’in popüler dizisi Sex Education. RTÜK’e göre ismi bile faullü olan bu dizi cinsel içerikler üzerine kurulu bir yapıya sahip. Dizide hemen hemen her bölümde cinsel problemleri olan çiftlerin sorunları çözülüyor. Ayrıca dizide sigara kullanımından tutun da LGBT öğelerine kadar herşey mevcut.
Asıl soru şu, RTÜK biz düzenleme sunduğunda bu dizi için nasıl bir sansür uygulamasına gidilecek. Hadi sigarayı çiçekle geçiştirdiler. Peki ya diğer sahneler? Bunları da kırpalım deseler dizi süresi 10 dakikayı geçmez.
Bu sadece basit bir örnekti. RTÜK’ün uygulayacağı bu sansür Netflix içeriklerine olumsuz olarak yansıyacaktır. Sonuç olarak da Netflix Türkiye abone kaybedecektir.
Elbette burada büyük resme odaklanmak gerekiyor. Muhtemelen müşteri kaybına uğrayan Netflix Türkiye’den çekilebilir. Elbette bu tamamen bir varsayım. Lakin RTÜK televizyon kanallarına uyguladığı sansürü, dijital yayın platformlarına da uygulamaya kalkarsa, olacak olan bu. Kaçınılmaz son diyebiliriz.
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