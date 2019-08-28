RTÜK'ten FOX TV'ye para cezası! Kadına şiddet ve istismar içeren sahneler...

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun çocuk, kadın ve aileyi korumak adına sergilediği hassasiyetini sürdürdüğü, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddet ve istismar konularında taviz vermeyeceği belirtildi.

Kurulun son toplantısında kadına şiddet görüntülerini değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nin raporunu görüşen Kurul üyelerinin, FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisini mercek altına aldığı aktarıldı.

Üst Kurulun, dizi filmde yer alan kadına şiddet ve istismar içeren görüntüler nedeniyle ilgili sahneleri yayınlayan FOX TV'ye idari para cezası verdiği belirtilen açıklamada, "Üyeler, dizi filmin toplantıda değerlendirilen bölümünde yer alan, ailesi silahla tehdit edilerek zorla kaçırılan ve baskıyla evlenmeye zorlanan bir kadının yine silah tehdidiyle yatak odasına alınması sahnelerine duyarsız kalmadı. Ceza kararı oy birliğiyle verildi." ifadeleri kullanıldı.

"ŞİDDETİN TEKRAR ÜRETİLMESİNE SEBEP OLUYOR"

Uzman raporunda, Dündar isimli erkek karakterin Zeynep adındaki kadının telefonuna el koyması, onu adamlarıyla çevrelenmiş ıssız bir eve kapatması bilgilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, üyelerin şiddet içeren görüntü ve ifadelerin yer aldığı klibi de izledikleri bildirildi.