RTÜK'ün bu kararı Esra Erol ve Müge Anlı'yı kızdıracak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programlarını geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı.

RTÜK, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değeriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Tgrt'nin haberine göre; mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

RTÜK'ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

