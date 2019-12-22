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Ruam hastalığı Büyükada'daki otel rezervasyonlarını vurdu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Büyükada'da 81 atın 'ruam' hastalığı yüzünden itlaf edilmesinin ardından otellerdeki rezervasyonlarda iptaller yaşanıyor. Konuya ilişkin konuşan otel yöneticisi Kübra Güver, arayan müşterilerimiz çoğunlukla ‘Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelsek mi, gelmesek mi’ diye soruyorlar. Bir ailemiz de arayıp ‘bebeğimiz var’ diyerek rezervasyonlarını iptal etti." diye konuştu.

Ruam hastalığı Büyükada'daki otel rezervasyonlarını vurdu

Büyükada’da ‘ruam’ hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesinin ardından insanlara bulaşma ihtimaline ilişkin açıklamalar üzerine tedirgin olan bazı vatandaşlar, otellerdeki rezervasyonlarını iptal etti.

"KİMSE KORKMASIN, KİMSE BURADA BİR HASTALIĞA YAKALANMADI"

Konuya ilişkin konuşan otel yöneticisi Kübra Güver doğma büyüme adalı olduğunu söyleyerek, “Burada birçok kez bu hastalık oldu ama çok fazla sayıda ata bir şey olmadı. Bu sene medyaya da çok yansımasıyla birlikte insanlar tepkili yaklaştı bu duruma. Biz de burada apart işi, otel işi yapıyoruz. Arayan müşterilerimiz çoğunlukla ‘Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelsek mi, gelmesek mi’ diye soruyorlar. Bir ailemiz de arayıp ‘bebeğimiz var’ diyerek rezervasyonlarını iptal etti. Adada böyle bir probleme hiç rastlamadık. Ailem yaklaşık 40 senedir adada. Hiç kimseden böyle bir hastalık duymadım. İnsanlara diyeceğim şu, ‘kimse korkmasın, kimse burada bir hastalığa yakalanmadı, atlardan kimseye bir zarar zaten gelmiyor” dedi.

"YILBAŞI YAKIN, İNSANLAR TEDİRGİN OLUYOR"

İtlaf edilen atlar için üzüldüklerini kaydeden otel yöneticisi Dilek Yazıcı ise, “Yaşanmaması gereken bir şeydi. Basında ve sosyal medyada dolaşan bazı haberler bizim işlerimizi de çok etkiledi. Karantina sadece atlar için var, atların giriş çıkışı yasak adaya ama insanlar konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bizler yıllardır gidip geliyoruz. Bu bir anda ortaya çıkan bir hastalık da değil. Atlarda daha önceden de var olan, şu an için fazlalaşmış bir şey. Ada şartlarında bir işletme sahibi olmak çok zor. Bu bizim işlerimizi daha da zorlaştırdı. Rezervasyonlarımız iptal oluyor. Yılbaşı yakın, insanlar tedirgin oluyorlar. Sanki adaya girdikleri zaman bulaşıcı bir hastalığa yakalanacakmış gibi hissediyorlar. Bunlar bizi sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.

"İNSANLAR İÇİN HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

“Şu an için insanlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hepimiz geliyoruz gidiyoruz” diyen Yazıcı, “Bildiğimiz kadarıyla çok da tıbbi tarafını bilemem ama bulaşıcı hastalık yok. Atlarla temas eden insanlara geçtiği söyleniyor ama havada dolaşan bir mikrop olsa biz gelmeyiz ya da yetkililer adaya giriş çıkışı kapatırlar. Son derece rahatız, gelip gidiyoruz. İnsanların da rahat olmasını rica ediyorum. İnsanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Ada şartlarında zaten iş yapmak çok zor. Bir de bu konu çok abartıldı, büyütüldü. ‘Hastalık var, bulaşıyor, insanlar risk durumunda’ denilince hakikaten zor durumda kaldık” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
büyükada ruam otel rezervasyonu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
devletin oralarıda peşkeş çekmek için belkide hastalığı bulaştırdı,insanlar işsiz kalınca oralardan satarak göçecekler ve oralarıda yabancıların eline geçecek,sırada ada kaldıysa onlardada değişik seneryolarla entrikalar çevirerek oralarıda yabancılara peşkeş çekip ülkenin her taraftan kuşatılması ve göz göre göre topraklarını yitirmesiyle sonuçlanacak buda körü körüne bağlanan vatan hainlerininde sevinecekleri bir iş olur
Ne zamandan beridir İnsanların İşsiz Kalması Seni Rahatsız eder oldu Hewalcan! Sen ve senin gibilerin; Çalışan İnsanlar İBB den atılırken, Eminönündeki Balık Ekmek Tezgahları Kapatılırken Nasıl Zil Takıp Oynadığınızıda Biliyoruz.. Hem O İnsanlar; Adalarda Atlara Eziyet eden, İşkence eden , Atları Bakımsız bırakıp Salgın Hastalıklara da Sebep olmamışlardı.
zaten yabancilar oturuyor.
Adayı katarlılara satın atlarıda hediye edin.
Bunca yıl o hayvanlara yapılan zulme hepiniz göz yumdunuz. Bunun sizlere geri dönüşü olmayacak mı sandınız ? Çok iyi olmuş! Beter olun!!! Onca canın vebali ve kanı ellerinizde yazıklar olsun !!!
atları kaldırın..
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