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Rubato kimdir, üyeleri kimler? Rubato ne demek?

23.10.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından Rubato müzik grubu oldu. Şarkıları sosyal medyada sık sık paylaşılan sevilen gruplardan biri olan Rubato grubu üyeleri ve grubun isminin anlamı merak ediliyor. Peki Rubato kimdir, üyeleri kimler? Rubato ne demek? İşte merak edilenler...

Rubato kimdir, üyeleri kimler? Rubato ne demek?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından Rubato müzik grubu oldu. 23 Ekim'de ekrana gelen programda yer alan Rubato'nun üyeleri de araştırılıyor. İşte Rubato grubu üyeleri ve detaylar...

RUBATO NE DEMEK?

Kelime anlamı olarak Rubato, bir müzik terimidir. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek anlamına gelmektedir.

RUBATO ÜYELERİ KİMLER?

Rubato grup üyeleri Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür.
Grupta solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer almaktadır. Grup birlikte senelerce Sezen Aksu'ya çalmıştır. Yani aslında grubun mimarı ve bir araya gelmelerine vesile olan kişi Sezen Aksu'dur.

RUBATO ALBÜMLERİ NELER?

t25_rubato-kimdir-grup-uyeler-387

Yağmurlar
Rubato Bir / One
Anason Kokan Şarkılar
Rubato ve Arkadaşları
İKİ
ÜÇ


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Kanal D
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