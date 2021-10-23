Rubato kimdir, üyeleri kimler? Rubato ne demek?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından Rubato müzik grubu oldu. 23 Ekim'de ekrana gelen programda yer alan Rubato'nun üyeleri de araştırılıyor. İşte Rubato grubu üyeleri ve detaylar...

RUBATO NE DEMEK?

Kelime anlamı olarak Rubato, bir müzik terimidir. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek anlamına gelmektedir.

RUBATO ÜYELERİ KİMLER?

Rubato grup üyeleri Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür.

Grupta solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer almaktadır. Grup birlikte senelerce Sezen Aksu'ya çalmıştır. Yani aslında grubun mimarı ve bir araya gelmelerine vesile olan kişi Sezen Aksu'dur.

RUBATO ALBÜMLERİ NELER?

Yağmurlar

Rubato Bir / One

Anason Kokan Şarkılar

Rubato ve Arkadaşları

İKİ

ÜÇ



